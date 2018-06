Mange aarhusianere var torsdag chokerede og forargede over den larm, der kom fra Ådalen, hvor festivalen Northside løber af stablen

Den aarhusianske festival Northside med tilholdssted i Ådalen blev i den grad sparket i gang torsdag med koncerter helt frem til et godt stykke efter midnat. Det har fået flere naboer op af stolen – de mener ikke, at det kan være rigtigt, at der skal være musikstøj så længe på en hverdag.

- De skruer hele tiden højere op. Kl. 22 fik lyden et ordentligt hak op og igen omkring kl. 1-1.30. Jeg bor to km væk, min seng rystede i nat. Der er simpelthen for meget arrogance og nedladenhed fra den festival. Få den ud af byen, så vi andre kan passe vores dagligdag, skriver Tinnah Solear på Facebook.

- Vi bor cirka 5 km væk, og blev også vækket på de tidspunkter. Det er sgu ikke ok på en hverdag, supplerer Torben Schmidt Christoffersen.

Andre fortæller, at de virkelig kunne høre, at Northside nu er i gang, og én forstår ikke, hvorfor festivalen på en hverdag ikke skal stoppe larmen før, ligesom Classic Race stopper kl. 18.

Talsmand for Northside, John Fogde, er ærgerlig over, at nogen får ødelagt nattesøvnen, men siger samtidig, at festivalen ikke gør noget galt.

- Vi er bevidst om, at fredag er arbejdsdag for nogen, men vi spiller inden for de regler, der er aftalt med Aarhus Kommune. Vi retter os efter deres retningslinjer og opfylder kravene, siger han til TV2 Østjylland.

Derfor slår han fast, at de henvendelser, som Northside allerede har fået om støj, er sendt til de forkerte.

- Er man utilfreds, skal man rette henvendelse til Aarhus Kommune i stedet for os. Det er dem, der kan gøre noget, siger talsmanden.

Teknik og Miljø hos kommunen har da også allerede fået adskillige henvendelser om støj fra festivalen.

- Jeg har ikke det helt præcise tal, men vi har fået minimum 15 klager. Sidste år fik vi otte under hele festivalen. Folk klager over grænsen for lydniveauet og sluttidspunktet, siger afdelingschef i Teknik og Miljø, Anders Maltha Rasmussen, til TV2 Østjylland.

Det er især den ændrede spilleperiode, der har fået aarhusianerne til at reagere, vurderer afdelingschefen. Sidste år løb Northside nemlig fra fredag-søndag, imens festivalen i år starter en dag tidligere og holder søndagen fri.

- Det er alt for tidligt at sige, om klagerne får konsekvenser. Det kan vi ikke tage stilling til endnu. Jeg kan bare opfordre folk til at rette henvendelser til os, hvis de vil klage, siger Anders Maltha Rasmussen.

Hvert år får Northside fornyet sin tilladelse, og har altså også i år fået lov til at begynde festivalen en dag før tid.