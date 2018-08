Det er ikke alle, som ser frem til weekenden, hvor der igen køres Copenhagen Historic Grand Prix ved Bellahøj i Københavns Nordvestkvarter.

Naboerne i Bakkehusene er godt og grundig træt af motorløbet, som, de mener, støjer og forurener for meget.

»Det er et helvede at bo her. Det er som at bo i en besættelseszone. Det er virkelig horribelt, at man byder os beboere det,« siger Svend Guttormsen til TV 2 Lorry.

Prins Joachim, Tom Kristensen og overborgmester Frank Jensen under Copenhagen Historic Grand Prix' åbningsreception på Københavns Rådhus. Løbet finder sted den 4. til den 5. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Distortion er værre

Løbsledelsen er ked af, at naboerne føler sig generet af motorløbet. Promotor Jac Nelleman siger, at de tager alle klager alvorligt, og at de forsøger at imødekomme dem bedst muligt.

Når det er sagt, så mener han også, at beboere på for eksempel Nørrebro har det meget værre under musikfestivalen Distortion.

Udover støjniveauet, som Københavns Kommune under sidste års Grand Prix målte til 95 decibel, er naboerne trætte af forureningen, som motorløbet medfører.

»Det er urimeligt, at borgernes sundhed bliver sat på spil. Flyt løbet hen et sted, hvor det kan larme og forurene, uden at det har konsekvens for andre,« siger Svend Guttormsen til TV 2 Lorry.

Løbet finder sted fra klokken 08.30 lørdag morgen og varer til søndag aften omkring klokken 17.30.