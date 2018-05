Rystelser og dyb buldren fra undergrunden har skabt forundring på solskinsøen Bornholm den seneste uge - og årsagen er endnu et mysterium.

Det er beboere på den bornholmske østkyst, der blandt andet i onsdags og fredags oplevede det, de beskriver som 'rystelser' og 'dyb buldren' fra undergrunden.

Det skriver TV 2/Bornholm.

Flere af beboerne har selv gættet på, at der kunne være tale om mindre jordskælv, men det har GEUS - de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - afvist.

Til TV 2/Bornholm forklarer geolog Jørgen Butzbach, at det er usandsynligt, at jordskælv kun vil kunne mærkes på øens østkyst, da Bornholm er 'en stump af jordskorpen'. Derfor vil det ramme hele øen, hvis der skulle være rystelser i jordskorpen.

'Jeg er absolut på glatis'

Hans bud er derfor, at rystelserne kan stamme fra atmosfæren - måske fra overlydsfly, der bryder gennem lydmuren. Men til TV 2/Bornholm fortæller forsvarskommandoens flyverstab, at der ikke har været nogen danske eller svenske fly i området.

Jørgen Butzbach gætter derfor på, at man skal længere væk geografisk for at finde forklaringen.

»Helt teoretisk kan man forestille sig, hvis det er foregået tilstrækkeligt langt øst på, at trykbølgen lige netop har kunne nå til Bornholm - og måske især til Østkysten, men jeg er absolut på glatis der,« siger han til TV 2/Bornholm.