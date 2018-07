På en rejse til Spanien forrige år fik Camilla Baagø Hviids niårige søn pludselig voldsomt udslæt over hele kroppen, hævede i ansigtet og kunne ikke åbne øjnene. Men en lægekonsultation over mobilen løste mysteriet.

Hvad der skulle være en hyggelig ferie sydpå, blev forrige år fra det ene øjeblik til det andet forvandlet til en ubehagelig oplevelse for Camilla Baagø Hviid, hendes mand og to børn.

Vil du hellere konsultere en dansk læge frem for en udenlandsk læge, hvis du kommer til skade på ferien?

I flyet på vej til Spanien fik hendes søn pludselig udslæt over hele kroppen, hævede i ansigtet og kunne ikke åbne øjnene. Familien fik lov til at blive om bord, men da de landede sydpå, var udslættet blot forværret. Det på trods af at moderen undervejs havde givet drengen en antihistamin.

»Jeg var rædselsslagen for, at han ville hæve op i munden og svælget,« siger 39-årige Camilla Baagø Hviid, der bor i Holte og til daglig arbejder som folkeskolelærer.

Camilla Baagø Hviids niårige søn fik god gavn af en lægekonsultation over mobilen. Foto: Privat. Vis mere Camilla Baagø Hviids niårige søn fik god gavn af en lægekonsultation over mobilen. Foto: Privat.

Jeg var rædselsslagen for, at han ville hæve op i munden og svælget Camilla Baagø Hviid, mor

Undervejs på flyveturen havde hun gransket sit hoved for at finde ud af, hvad der mon kunne være årsag til den voldsomme reaktion. Drengen havde ikke fået noget at spise, for de var taget af sted ved tretiden om natten, og han havde ikke været sulten. Derfor kunne det ikke skyldes noget, han havde spist.

Moderen fik fat på en veninde, der er sygeplejerske hjemme i Danmark, og hun anbefalede familien at få fat i en dansk læge, der via videokonsultation på mobilen kunne vurdere, hvad der var tale om af sygdom.

»Vi har haft så mange dårlige oplevelser tidligere med læger, der taler dårligt engelsk, så derfor var det rart for os, hvis vi kunne tale med en dansk læge. Desuden måtte det gerne gå stærkt,« siger Camilla Baagø Hviid.

Udslættet var over hele kroppen på Camilla Baagø Hviids ni-årige søn. Foto: Privat. Vis mere Udslættet var over hele kroppen på Camilla Baagø Hviids ni-årige søn. Foto: Privat.

Fordi lægen kunne se drengens udslæt via mobiltelefonens kamera, kunne hun straks afgøre, at der var tale om nældefeber.

Det var formentlig opstået, fordi drengen for det første ikke havde fået noget at spise og kort inden afgang var blevet voldsomt bange for, at faderen ikke ville nå flyet.

Fakta Lægekonsultation på mobilen Appen 'Tryg lægehotline' kan downloades i App Store eller på www.tryg.dk/laege. Du skal være fordelskunde hos Tryg for at kunne benytte dig af tjenesten. I juli og august er tjenesten gratis, men den koster derefter 149 kroner pr. konsultation.

På appen findes også et onlineapotek, hvor kunder med adgang til lægehotline kan bestille håndkøbsmedicin, receptpligtig medicin og almindelige apoteksvarer, som bliver fragtet gratis til døren.

Lægehotlinen tilbydes i samarbejde med Aleris-Hamlet, som varetager konsultationerne med Trygs kunder både herhjemme og på ferie i udlandet. Opkaldene betjenes af speciallæger i almen medicin, som kan give svar på bekymringer om symptomer, der ikke kræver fysisk undersøgelse.

Aleris-Hamlet har tilbudt privat videokonsultation de seneste fire år – og deres erfaringer viser, at op mod 70 pct. af alle henvendelser kan løses på stedet med behandling eller rådgivning. Kilde: Tryg.

Faderen havde været på toilettet langt væk fra gaten, da flyet var begyndt at boarde, fordi toilettet ved selve gaten var i stykker. Det havde fået Camilla Baagø Hviids søn til at gå mere eller mindre i panik, og det var altså denne stressreaktion, der også var medvirkende til udslættet, kunne lægen forklare.

»Han var meget bange, selv om jeg prøvede at berolige ham,« siger hun.

Videolægen kan konsulteres hos Tryg kl. 16.00 til 22.00 samt i weekender og på helligdage kl. 9.00 til 17.00. Vis mere Videolægen kan konsulteres hos Tryg kl. 16.00 til 22.00 samt i weekender og på helligdage kl. 9.00 til 17.00.

Camilla Baagø Hviid er i dag lettet over, at muligheden for at konsultere en læge over en app med kamera overhovedet findes.

»Det er enormt betryggende, når man er bange,« siger hun.

Drengen blev behandlet med antihistaminer de kommende dage. Resten af ferien var derfor reddet. Alligevel slap familien ikke helt for de spanske læger.

»Der gik en uge, og så kom han til skade med et flækket skinneben,« siger moderen.

I dag er appen 'Aleris' fast inventar på telefonen, når familien tager til udlandet. Forsikringsselskabet Tryg har indgået samarbejde med privathospitalet Aleris-Hamlet om at udbyde videokonsultationer over mobil, tablet eller pc for selskabets fordelskunder og tilbyder som noget nyt også muligheden for at ringe til lægehotlinen fra udlandet.