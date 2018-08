Et tågehorn på en borerig i Esbjerg Havn gav onsdag morgen problemer i den vestjyske by.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Morgentrætte esbjergensere blev onsdag morgen vækket af en usædvanlig lyd. En fejl på et tågehorn på en borerig betød, at mange borgere i byen fik deres skønhedssøvn ødelagt.

Hornet kunne høres over byen, men der blev hurtigt sendt en mand ud for at få det stoppet.

Der er i øjeblikket en fejl i et tågehorn på en borerig, der ligger i Esbjerg havn, hvorfor man kan høre tågehornet. Der arbejdes på at få hornet slukket. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 8, 2018

Ifølge jv.dk har politiet ikke fået flere opkald i sagen de seneste timer.