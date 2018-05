Gennem den seneste uge har Grenaa været ramt af en ubehagelig dunst af kattepis, der hos de lokale har ført til mange spekulationer om årsagen. Onsdag aften krøb synderen til korset og påtog sig ansvaret for lugten af sur kattebakke i købstaden.

Det er en fejl på en ventil i produktionsanlægget hos De Danske Gærfabrikker, der har vist sig at være skyld i den ubehagelige lugt, men indtil gærfabrikken, der ligger i det nordøstlige hjørne af provinsbyen, selv påtog sig ansvaret, har der hersket udbredt forvirring om kilden til hørmen.

Vi har ikke haft lyst til at grille ude. Har vinden været i vores retning, har det godt nok været rædselsfuldt Lisbeth Kaas

Lisbeth Kaas er en af de borgere, der har undret sig over stanken, som hun beskriver som en blanding af kattetis og råddenskab.

»Sig mig, ligger der døde dyr og rådner et eller andet sted?,« siger hun til BT om sine tanker om ondets rod.

På Facebook-gruppen 8500 Grenaa har lokale siden 24. maj gættet på lugtens oprindelse. Måske skyldtes det rensningsanlægget, måske kloakkerne? Men sagens afklaring betyder nu, at borgerne kan se frem til mandag, hvor lugtgenerne ifølge De Danske Gærfabrikker forventes overstået.

Fakta om De Danske Gærfabrikker De Danske Gærfabrikker udspringer af De Danske Spritfabrikker. På De Danske Gærfabrikker i Grenaa produceres gær til bagning, vinproduktion og fødevareproduktion, samt som ernæring til mennesker og dyr. Kilde: De Danske Gærfabrikker

Det glæder Lisbeth Kaas, der har undladt at opholde sig ude i det gode vejr, når lugten af kattepis har omsluttet hendes hjem.

»Vi har ikke haft lyst til at grille ude. Har vinden været i vores retning, har det godt nok været rædselsfuldt. En dag havde jeg vinduet åbent ind til soveværelset, og det fortrød jeg, for da jeg skulle i seng om aftenen, lugtede der godt nok fælt,« siger hun.

De Danske Gærfabrikker er placeret i udkanten af Grenaa. Foto: Google Streetview De Danske Gærfabrikker er placeret i udkanten af Grenaa. Foto: Google Streetview

Midt i Grenaa har barejer Nicolai Christiansen også mærket den kraftige stank.

»Vi har udeservering på torvet. Ved eftermiddagstid kommer den her fæle stank, og jeg har rigtig mange kunder, der brokkede sig over at skulle nyde en øl i en stank af tis, eller hvad det nu end er. Jeg blev nødt til at lukke ned tidligere,« siger han til TV2 Østjylland.

Også borger i byen, Henrik Stub Møller, siger til mediet, at lugten ikke er gået hans næse forbi.

»Det lugter afskyeligt. Det lugter af kattepis eller råddent gær,« siger han.

Formand for handelsstandsforeningen, Carsten Thygesen, fortæller til BT, at lugten har ramt byen periodevist.

»Der har været kunder, som har talt om det men også nogle, der ikke nævner det. Der er forretninger, der har udendørsaktivitet, eksempelvis udeservering, som har fået klager fra kunderne, der går på, at det ikke er så behageligt at sidde der,« siger han.



Norddjurs Kommune skriver på Facebook, at lugten ikke er farlig.

‘Grenaa har i de seneste dage været plaget af lugtgener. Generne skyldes driftsproblemer på Lallemands (gærfabrikkens) renseanlæg. Virksomheden forventer mere normal drift først i næste uge. Lugten er ubehagelig, men den er ikke farlig for helbredet. Der er heller ingen risiko for, at jord eller grundvand bliver forurenet. Norddjurs Kommune håber på, at problemet bliver løst så hurtigt som muligt, så de dejlige sommeraftener kan nydes.’

Gærfabrikken beklager i en pressemeddelelse fejlen, der har ført til lugten af kattepis.

‘Vi beklager meget de gener, som dette uheld har skabt for vores naboer og borgere,’ står der.