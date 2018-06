Med de høje temperaturer og den evige solskin, der i øjeblikket har ramt Danmark, følger også nogle gener i form af insekter, f.eks. hvepse, flåter og myg. Især sidstnævnte er en stor plage for mange danskere.

René Bødker, epidemiolog ved DTU Veterinærinstituttet, forsikrer dog om, at varmen ikke skaber flere myg. Faktisk har de høje temperaturer den omvendte effekt.

»De kommer ikke tidligere, end de plejer. I øjeblikket kommer de i fuld fart, men deres vandhuller er ved at tørre ud, så det bliver måske en kortere sæson, end vi er vant til. Der er ingen tvivl om, mange er gået tabt undervejs på grund af tørkenen,« fortæller René Bødker til B.T. og fortsætter:

»De myg, vi har nu, er de eneste, vi får denne sommer. De slås i øjeblikket for at komme på vingerne, men det har de fleste også nået. De er ude nu og nyder livet,« siger René Bødker.

Skov- og strandengmyg er de myg, vi bedst kender, og de forårsager røde, kløende knopper rundt omkring på kroppen.

Selv om sidste år var en del koldere på nuværende tidspunkt, kan man ikke se nogen forskel på antallet af danskere, der i øjeblikket får myggestik. René Bødker fortæller, at køligere vejrforhold blot vil få myggene til at komme senere på året.

I sommeren 2016 kunne danskerne opleve syv gange så mange skov- og strandengsmyg som hidtil, da foråret var en del vådere. Det gjorde, at mange æg blev udklækket. Og det er altså ikke tilfældet i år.

Heller ikke antallet af flåter har ændret sig.

»Vi havde en kort periode i vinter, hvor der ikke var nogen flåter. Men da frosten forsvandt, kom alle flåtlarverne frem,« siger René Bødker og forklarer, at flåterne næsten altid kan overleve uanset vejret, og at varmen ikke har betydning for antallet af flåter.

Skov- og strandengmyg Kendetegn: Hele denne gruppe myg har nogle særlige kendetegn, men de kan kun ses med en stereolup. Plage: Skovmyg og strandengmyg udgør den største plage i Danmark, Grønland og Nordskandinavien samt ved danskernes foretrukne feriesteder i f.eks. Sydfrankrig. Skovmyggene findes i skove og i vores haver og parker. Der er flest i juni og juli, hvorefter antallet aftager igen. Strandengmyggene er som regel også mest talrige i juni og juli, men i modsætning til skovmyggene kan antallet af strandengmyg fortsætte med at vokse eksplosivt, hvis det regner gennem sommeren. Efter skybruddet i 2011 fortsatte antallet af strandengmyg med at vokse helt frem til september og græssende heste på Amager blev det år angrebet af op til 10.000 strandengmyg per døgn. Hvad kan man gøre: I fugtige skovområder og langs sumpede kyster kan skovmyg og strandengmyg være en plage, men de er en del af naturen. I boligområder er de også talrige, og jo mere vand, der står i grøfter og vandhuller, jo flere myg får vi i haverne og i byernes parker. I Danmark bekæmper vi ikke myggelarver med kemi, men i f.eks. Sydfrankrig foregår der en meget omfattende bekæmpelse af strandengmyggelarver ved hjælp af sprøjtning med bakteriegifte, da turismen ellers er alvorligt truet. Antallet af myg afhænger af miljøet. Derfor kan planer om at øge vandstanden i vandløb i Danmark muligvis medføre flere skovmyg i nogle områder. Sygdomme: Gul feber-virus og denguefeber spredes af denne gruppe af myg. Begge sygdomme har været udryddet i Europa i årtier, men en ny art i denne gruppe myg – den asiatiske tigermyg (Aedes albopictus) – blev indslæbt i Sydeuropa i 1970’erne, og nu breder den sig overalt langs Middelhavet. Det har medført alvorlige udbrud af både denguefeber og chikungunya-virus i Italien, Kroatien og Frankrig. Gul feber-myggen (Aedes aegypti) er indslæbt til den Portugisiske ø Madeira, hvor den startede et meget stort udbrud af denguefeber i 2011. Strandengmyggene kan sprede filarie-orm mellem hunde. Filarie-parasitter er ikke set i Danmark, men der er en risiko for at indslæbe denne parasit, hvis man har haft hunden med på ferie sydpå. Levested: Skov- og strandengmyg lægger deres æg på bredden af små midlertidige vandsamlinger. Der kan æggene ligge hele vinteren. Først når æggene oversvømmes, klækker de. Jo vådere forår, jo flere myg får vi. Strandengmyggene er specialister i at yngle i vandsamlinger, hvor vandet indeholder salt. Derfor ser vi mest strandengmyggene langs kyster med flade enge.

René Bødker står også bag hjemmesiden www.myggetal.dk, hvor man måler antallet af landets 30 forskellige myggearter uge for uge.