Iqra Privatskole skal betale 16,2 millioner kroner tilbage til staten og forbliver under skærpet tilsyn.

København. Den muslimske friskole Iqra Privatskole skal tilbagebetale 16,2 millioner kroner, som den har modtaget i tilskud fra staten.

Desuden tilbageholdes støtten for januar 2018, ligesom skolen fortsat være under skærpet tilsyn.

Det slår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fast i et brev til skolen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Skolen har været under såkaldt skærpet tilsyn siden september.

Styrelsen har tidligere påtalt en række overtrædelser af friskolelovens regler omkring personalets danskkundskaber og skolens uafhængighed.

Der har også været afsløringer i BT og Berlingske af, at skoleledelsen har rådet unge muslimer til at undgå ikkemuslimske venner, ligesom man skulle have spredt videoer fra Hizb ut-Tahrir i forskellige grupper på Facebook.

Det skærpede tilsyn med skolen fortsætter frem til sommerferien 2018, hvorefter styrelsen vil tage stilling til, hvorvidt skolen er berettiget til at modtage tilskud fremadrettet.

På Iqra Privatskole vil man nu forsøge at skaffe de 16 millioner.

- Vi har ikke 16 millioner kroner i banken. Men måske kan vi skaffe en bankgaranti for, at vi kan skaffe de 16 millioner kroner, siger Abbas Khan, konstitueret skoleleder, til BT.

Der er indkaldt til et forældremøde torsdag aften, hvor sagen skal drøftes.

Han er enig i, at skolen har haft alvorlige problemer.

- Det, der er foregået tidligere, er på alle måder grotesk, siger Abbas Khan.

I november sidste år blev den tidligere bestyrelse væltet på en generalforsamling.

Foruden Iqra Privatskole har regeringen også frataget to andre skoler tilskud. De er begge blevet nødt til at lukke.

Det drejer sig om Al-Salam Skolen i Odense og den muslimske Nord-Vest Privatskole i København.

I august indledte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilsyn med i alt 13 friskoler i landet. Ni af dem har muslimsk værdigrundlag.

/ritzau/