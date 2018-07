Der har længe været udsolgt til musikfestivalen Musik i Lejet i Tisvildeleje, og det har sat gang i det ulovlige billetsalg. Således oplever festivalen, at der er falske billetter i omløb på blandt andet Facebook og Den Blå Avis. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Festivalens stifter og leder, Andreas Grauengaard, advarer derfor mod billetsvindlerne.

- Jeg synes, det er forkasteligt. Det er noget, vi er meget opmærksomme på. Vi gør meget ud af at informere om, at folk skal passe på og opfordrer til at gå via de officielle kanaler, siger Andreas Grauengaard.

Svindlen sker for eksempel ved falske profiler på Facebook og annoncer på Den Blå Avis, og det er derfor svært at vurdere det konkrete omfang. Hos Den Blå Avis kender man til problematikken og er ekstra opmærksom i højsæsonen for festivaler.

- Vi har en anmeldefunktion, hvis det er en annonce, der virker mistænkelig. Så kan vi lukke annoncen, siger kommunikationschef Sofie Folden Lund til Frederiksborg Amts Avis.

Hun opfordrer til, at man mødes personligt med sælgeren, hvis man eksempelvis køber billetter på Den Blå Avis, samt at man benytter sig af MobilePay, som er en mere sikker betalingsform, da det er bundet op på cpr-nummer.