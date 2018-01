To biler kørte fredag aften sammen på Holbækmotorvejen.

Uheldet skete ved afkørsel 6 Høje Taastyrup. Holbækmotorvejen blev umiddelbart efter uheldet spærret i retning mod Roskilde, men nu er strækningen genåbnet, oplyser Vejdirektoratet.

Sammenstødet skete, da en bilist påkørte et køretøj, der holdt parkeret i nødsporet. Heldigvis kom ingen af de involverede til skade.