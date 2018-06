Politiet oplyser på Twitter, at der på Motorring 3 er sket et færdselsuheld.

Uheldet, der skete på Motorring 3 på sydgående tilkørsel til Holbækmotorvejen, var skyld i, at alle vognbaner for kort tid siden var spærret.

Vagtchef for Vestegns Politi oplyser, at det var et solouheld.

»Der er en person, der er lettere tilskadekommen, og årsagen kan vi ikke sige noget om endnu.«

Politiet har netop åbnet op for alle vognbanerne igen.

