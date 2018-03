Det har været en overvældende succes for den tidligere vært på Go' Morgen Danmark, Morten Resen, efter han lancerede sin app GoLittle.

Den 38-årige Morten Resen beskrev det ellers selv som et mareridt, da han sprang ud som iværksætter for godt to år siden. Han valgte at sige sit værtsjob op på Go' Morgen Danmark og tage chancen som iværksætter. Men nu har det vist sig at give pote.

I løbet af den første uge har Morten Resens app GoLittle allerede fået 5000 brugere, hvilket er langt mere end iværksætteren kunne håbe på. Det skriver Ekstra Bladet.

»Det havde vi sgu ikke regnet med,« siger Morten Resen, der havde satset på omkring 2000 brugere i løbet af den første måned. »Det er en ny vane, man skal opdyrke hos folk, og spørgsmålet er så, om de gider det. Men det har vist sig at være en større interesse, end jeg havde tude håbe på,« fortsætter han.

TV-værten Morten Resen har forladt det trygge vellønnede TV-job og har lanceret sin nye app GoLittle, der giver børnefamilier mulighed for at finde børnevenlige aktiviteter i nærheden af, hvor de befinder sig lige nu og her. Appen har blandt andet fået støtte fra Jesper Buch fra Just Eat og er noget, som Morten Resen har arbejdet på de seneste to år. Tirsdag d. 10. januar 2016 blev således dagen, hvor første udgave af appen bliver lanceret. Han sendte selv live via Facebook. Klokken er 11 og Appen bliver lanceret alt i mens praktikanten optager Morten til Facebook-live. Foto: Bax Lindhardt

Moren Resen sagde for to år siden farvel til en månedlig indkomst, pensionsopsparing, sygeforsikring, de umenneskelige arbejdstider, den runde sofa i tv-studiet og sendefladen hos Go' Morgen Danmark. Inden for kort tid blev der udarbejdet en prototype på app'en GoLittle, der skal hjælpe børnefamilier med at arrange legeaftaler. Og derfra begyndte det ellers at gå hurtigt.

Tirsdag d. 10 januar 2016 sendte Morten Resen live på Facebook, hvor han forklarede om GoLittle, der på daværende tidspunkt var ved at blive udarbejdet. Nyheden tiltrak flere interesserede investorer, der tilsammen valgte at smide 1,8 millioner kroner efter projektet.

Blandt projektets fem investorer finder man Just-Eat-stifteren og mangemillionæren Jesper Buck og regørringsdronningen Birgit Aaby, der begge er kendt fra DR-programmet Løvens Hule. Og ifølge Morten Resen er det især deres råd, der har været med til at gøre projektet til en succes så hurtigt.

Jesper Buch rådgav blandt andet Morten Resen til at gøre app'en gratis og vente med at udbygge den med guide til blandt andet børnevenlige hoteller og restauranter.

20 minutter inden lanceringen af app'en GoLittle, Morten og praktikanten Kristian er gået i et lille mødelokale for at gennemgå de sidste ting. Foto: Bax Lindhardt

Da BT talte med Morten Resen efter investorene begyndte at smide penge i projektet, lagde han heller ikke skjul på sin glæde.

»Jeg er så sindsyg glad, og det har virkelig været hårdt at nå hertil, men det bliver kun hårdere herfra, for hidtil har jeg kun haft mig selv at tænke på, men nu står jeg også til ansvar over for mine investorerer, så det er nok først nu, det bliver alvor,« forklarede Morten Resen, der har givet danskerne et indblik i iværsætteriet gennem sin podcast Startup.

Og det er virkelig alvor, for der er ikke længere et job at vende tilbage til ved TV 2. Og pengene, der ellers skulle være gået til at forsøde livet som gammel, er ved at være væk. Men ifølge Morten Resen handler det nu om at se fremad, og derfor overvejer han nu at ansætte en, der kan hjælpe ham videre med app'en.