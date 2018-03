Har du fundet glasskår i produktet? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Risiko for glasskår i et morgenmadsprodukt får Midsona Danmark A/S til at tilbagekalde bestemt slags mysli.

Det drejer sig om Nutanas "Sweet Berry Mysli". Det skriver selskabet i en pressemeddelelse mandag.

Der er tale om myslivarianten, der har en holdbarhedsdato frem til 25. december 2018 og kommer i pakker med 500 gram.

Den har varenummer 1012402, fremgår det af pressemeddelelsen.

Hvis man har følgende produkter stående på køkkenhylden, kan man enten kassere det eller returnere det til den butik, hvor det er købt og få pengene retur.

Morgenmadsproduktet er distribueret i butikker i hele landet.

Det drejer sig blandt andet om Bilka, Netto, Meny og Irma.

