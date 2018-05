Anya Brahtz troede ikke sine egne øjne. Men den var god nok: foran hende i huset i Højby på Fyn stod hendes fire-årige søn Liam, som ellers var blevet afleveret i børnehave en halv time tidligere.

Tirsdag morgen havde den lille dreng forceret et højt hegn i Børnehuset Skovløkken, krydset den stærkt befærdede Svendborgvej og gået mere end en kilometer helt alene i sine bestræbelser på at komme hjem efter et skænderi med et andet barn i børnehaven.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Tanken om, at han er gået over den farlige vej helt alene, skræmmer mig Liams mor, Anya Brahtz

Til sin mor fortalte Liam, at en pige i børnehaven havde skældt ham ug og slået ham over fingrene, fordi han ikke måtte være med i hendes leg.

»Det blev han så ked af, at han besluttede sig for at gå hjem, fordi ingen af pædagogerne tilsyneladende havde tid til at trøste ham. Han kravlede derfor over hegnet, som må være mindst 1,60 meter, og gik hele vejen hjem til vores hus, som han har krydset Svendborgvej for at nå frem til. Tanken om, at han er gået over den farlige vej helt alene, skræmmer mig,« siger Anya Brahtz til Fyns Stiftstidende.



Hun ringede omgående til børnehaven og fik at vide, at en pædagog var sendt ud for at lede efter Liam, efter at et andet barns mor havde set ham gå alene på Hestehøjvej. Anya Brahtz er rystet over, at børnehavens pædagoger ikke selv havde opdaget, at hendes dreng var forsvundet.

»Vi er naturligvis meget ulykkelige over denne hændelse. Intet berører os mere, end når et barn hopper over et hegn og færdes alene uden opsyn. Vi har beklaget over for forældrene og er frygtelig kede af situationen, som berører alle involverede dybt og uden tvivl kommer til at sætte nogle spor,« siger Lotte Vesterholm, der er leder for Børneinstitution Højby - Hjallese, som Børnehuset Skovløkken er en del af, til Fyens Stiftstidende.

Liam kom heldigvis ikke noget til, men hændelsen har sat sig dybt i familien Brahtz, som har valgt at tage ham ud af børnehaven med omgående virkning. Anya Brahtz fortæller, at tilliden simpelthen er væk.