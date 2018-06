En ammegruppe med over 10.000 medlemmer bliver udsat for censur af Facebook, og flere medlemmer trues med at få slettet deres profiler, fordi de deler børnebilleder.

Facebook-gruppen 'Ammenetværk for børn 0-2 år' deler viden og erfaringer mellem især mødre, og sender derfor amme- og brystbilleder til hinanden, ligesom billederne lægges op i gruppen som opslag.

Men selv om brystbilleder er tilladt på Facebook, hvis de er sundhedsfagligt relevante, så oplever medlemmerne af ammegruppen ofte, at billederne bliver fjernet automatisk.

Det har småbørnsmoren Karina Maria Nederby selv mærket, da hun lagde et billede af sit bryst op.

»Jeg har døjet med brystsvamp og fået lavet biopsi (vævsprøve, Red.). Det er meget sundhedsfagligt relevant, for stort set alle læger påstår, at man ikke kan få svamp inde i brystet, men det kunne jeg bevise. Der har facebook så vurderet, at billedet er seksuelt, og fjernet det, men jeg kan fortælle jer, at der er absolut ikke noget seksuelt ved svamp i brystet«, siger Karina Nederby.

Hun står nu i den - efter hendes mening - yderst uretfærdige situation, at hun nu risikerer permanent sletning af sin Facebook-profil, hvis hun lægger flere billeder op, der opfattes som upassende.

»Jeg har også gjort mig skyldig i at lægge et billede af min søn, der leger på stranden, på min private profil. Jeg glemte lige, at man gerne må lægge billeder af vold mod børn og dyr op, men hvis man kan se lidt af en tissemand, er fanden løs«, siger hun til BT.

Karinas søn var for stærk kost til Facebooks regler om nøgenhed. Billedet var lagt op uden censur. (Privatfoto)

Hun lægger ikke skjul på, at hun er 'skidesur' over Facebooks ræsonnement omkring hendes billeder.

»Vi bliver jo straffet for andre menneskers forskruede billeder af børnekroppen. Dem, der har et uskyldigt syn på børn, bliver straffet. Det svarer til at forbyde korte nederdele i nattelivet, fordi at så opfordrer man til voldtægt«, siger Karina Nederby.

Hun mener, at angsten for at træde ved siden af har taget overhånd og giver almindelige mennesker et unaturligt syn på nøgenhed.

»Jeg hører folk sige, at de ville i hvert fald aldrig lade deres børn være nøgne på stranden, for tænk nu, hvis nogen kiggede. Det synes jeg simpelthen er forrykt. Sådan kan man ikke leve sit liv«, siger hun.

BT har set dokumentation for, at Facebook har fjernet Karinas billeder fra ammegruppen og hendes private profil.

Karina Nederby risikerer permanent sletning af sin Facebook-profil, fordi hendes børne- og brystbilleder bliver vurderet som ulovligt, seksuelt indhold. (Privatfoto) Karina Nederby risikerer permanent sletning af sin Facebook-profil, fordi hendes børne- og brystbilleder bliver vurderet som ulovligt, seksuelt indhold. (Privatfoto)

Karina Maria Nederby er skolelærer og kunstner, specialiseret i at male ammebilleder.