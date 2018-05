I søndags var familien Sorgenfrei taget ud i det gode vejr til Amager Strand, hvor Bille skulle have gaver i anledningen af sin fire-års-fødselsdag. Men da Bille skulle til at åbne sin store gave, en cykel, begyndte han at skrige højlydt.

»Vi stod alle sammen på et lille græsstykke inden sandet, og der havde stået nogle stål-grill, som var blevet fjernet. Nogle havde alligevel taget en engangsgrill med og gravet den ned i det sand, der var placeret til stål-grillene. Min søn trådte lige ned i det sand, og pludselig begynder han bare at skrige hysterisk, men vi vidste i første omgang ikke, hvad der skete,« siger 38-årige Maria Sorgenfrei, der er mor til Bille, til BT, der også for få dage siden skrev om 9-årige Harald, der også kom til skade på en grill under en strandtur.

Bille havde heldigvis sandaler med tykke såler på, og det reddede hans underfod fra at blive alvorligt brændt. Sandet var dog så varmt, at det alligevel brændte toppen af hans fod, da den sank i sandet.

»Han nåede at få kogt overfoden, da den røg ned under sandet. Han skreg højt og græd, græd og græd. Han skulle lige til at have sin gave, så vi vidste ikke, hvad der skete,« siger Maria Sorgenfrei.

Men kort efter gik det op for moren og de øvrige fødselsdagsgæster, hvad der var sket, da Bille forklarede, at det brændte og gjorde ondt.

Da familien regnede ud, at sandet var brændende varmt, hældte de spande med vand på, som alt sammen osede op, da det ramte sandet. Bille fik samtidig noget is på og kom sig.

»Hvis han ikke havde haft sandaler på, så var han uden tvivl kommet alvorligt til skade, og vi skulle have været på skadestuen. Det er først efterfølgende, at jeg har reflekteret over, hvor heldigt det har været, at han havde sandaler på – alle andre gæster havde bare tæer,« siger den 38-årige mor.

Hun vil fremover være mere opmærksom på, hvor hun placerer sig på stranden og have det i baghovedet, når hun kombinerer sand og bare tæer. Samtidig har hun en appel til alle de mennesker, der i løbet af sommeren har tænkt sig at grille på stranden.

»Hvis folk vil grave en grill ned, så skal de huske efterfølgende at hælde så meget vand på, at de selv tør stå på det med bare tæer, og man skal huske, at der skal RIGTIG meget vand på. Hvis man ikke vil hælde det på, så må man tage grillen med sig,« siger hun.

Her ses 4-årige Bille med sin mor Marie Sorgenfrei Foto: Privatfoto Her ses 4-årige Bille med sin mor Marie Sorgenfrei Foto: Privatfoto

Bille har det godt i dag og er ikke mærket af episoden.

BT har før skrevet om børn, der har brændt fødderne på en grill i noget sand. Læs blandt andet om Harald, der endte på skadestuen, her.