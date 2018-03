Brændulykke ved et skatershow forbrændte flere børn, og nu venter der muligvis fængselsstraf til en 21-årig person, der står tiltalt for at have forårsaget ulykken. Far til en af børnene frygter, at straffen kan bliver for hård.

Maj sidste år blev syv børn i alderen 12-14 år kraftigt forbrændt ved et skatershow i Sønderborg, der gik helt galt. Nu træder faren til et af de forbrændte børn frem og udtaler, at den 21-årige, der var skyld i ulykken står til at få for hård en straf. Det er selvom, hans egen søn stadig er påvirket af fysiske skader efter ulykken.

Det skriver TV Syd.

»Jeg skal ikke rigtig forstå, hvis han skal i fængsel, for han har ikke gjort det med vilje. Jeg er 100 procent sikker på, at han har lært noget. Min søn blev forbrændt, men den 21-årige har fået ar på sjælen. Han skal også kunne komme videre med sit liv,« siger faren Mogens Dankert.

Showet, der hed 'Ring of Fire', endte med en ulykke, da en gruppe skatere skulle køre gennem en ring af ild.

På et splitsekund gik det galt, da et medlem at skatergruppen hældte noget brandbart væske ud over ilden for at få mere gang i showet. Vinden greb fat i de store flammer og sendte dem over mod en flok børn, der sad tæt på skaterne.

De næste sekunder var eftersigende fyldt med skrig og gråd. Flere af børnene fik store brandskader, og har været berørt af ulykken i flere måneder efter.

Mogens Dankerts 10-årige søn blev også forbrændt på store dele af kroppen, har været gennem hudtransplantationer og månedlange indlæggelser på Rigshospitalet.

Fredag, godt ti måneder efter ulykken. kom det så frem, at politet har rejst tiltale mod den 21-årige mand, der hældte brandvæske på ringen.

Skaterklubben er indtil videre blevet idømt en bøde på 80.000 kroner, mens det stadig er uvist, hvor hård en straf der venter den 21-årige.

Mogens Dankert ved ikke, hvad der ville være en passende straf. Men ifølge ham er straffen langt fra det vigtigste at få på plads.

»Det mest magtpåliggende for mig er at finde ud af, hvad der gik galt, så det ikke sker igen. Det er det, vi har lagt vægt på fra starten. Sådan et arrangement skal ikke aflyses eller droppes helt, men man skal finde ud af, hvad der gik galt,« fortælller Mogens Dankert.