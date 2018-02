Møbelfabrikken Tvilum-Scanpirk blev fredag meldt konkurs. Det betød, at 700 medarbejdere nu er suspenderet i to uger.

Det har skabt stor bekymring og nervøsitet blandt medarbejderne og i hele lokalområdet, fortæller tillidsrepræsentant for virksomheden Frank Andersen.

»Medarbejderne ved ikke, hvordan de skal forholde, og de fortæller mig, at de er trætte af hele situationen,« siger Frank Andersen.

Mandag blev det gjort klart, at de 700 medarbejdere blev sendt hjem i to uger med løn. Det er sket, fordi kuratorerne bag den nu konkursramte virksomhed forsøger at finde nye ejere. Forhandlingerne mellem parterne startede allerede i weekenden.

Den udmelding åbner et lille håb for de 700 ansatte.

»Chancerne for de ansatte er jo bedre i dag, end de var i går. De (kuratorerne red.) har fået 14 dage til at sælge, så der er da et spinkelt håb for medarbejderne til, at de kommer til at kunne fortsætte. Men der er intet medarbejderne kan gøre ud over at vente i de her 14 dage og håbe på, at der kommer en køber,« siger Frank Andersen.

Tvilum-Scanpirk Tvilum-Scanpirk er Danmarks største møbelproducent og havde cirka 700 medarbejdere ansat i to afdelinger i Fårvang og Kjellerup, tæt på Silkeborg. Møbelfabrikken producerer saml-selv-møbler til møbelforretningen JYSKs over 2.500 butikker rundt i 50 lande. Derudover har Tvilum-Scanpirk også leveret til IKEA, Walmart og Target. Tvilum-Scanpirk er ejet af Revolution Capital Group Tidligere har hele 1.800 medarbejdere været ansat hos Tvilum-Scanpirk

Tillidsrepræsentanten har ingen ide om, hvor langt forhandlingerne er skredet frem, eller hvor store mulighederne for en ny ejer overhovedet er.

Hvis ikke en ny ejer findes, og de 700 ansatte må fyres, tror Frank Andersen, at det kan få store konsekvenser for bysamfundet i Fårvang og Kjellerup, hvor Tvilum- Scanpirks fabrikker ligger.

»Det kommer til at ramme lokalområdet afsindigt hårdt. Der er jo ellers intet arbejde herude, og langt de fleste fra fabrikken er ufaglærte, og det bliver svært for dem. Hvis de fyres, bliver de formentlig nødt til at flytte fra området,« siger Frank Andersen.

De seneste seks år har Tvilum, der er ejet af Revolution Capital Group, kæmpet med faldende omsætning, underskud og lukning af fabrikker.

Ulrik Holsted-Sandgreen, advokat og partner hos Horten Advokatpartnerselskab, er kurator for konkursboet Tvilum. Han fortæller ifølge DR.dk. at der er flere mulige købere af møbelfabrikken.