I modeugen i København var der plads til mange slags modeller og forskellige shows, fortæller direktør.

København. Modeugen i København var præget af en stor diversitet blandt modellerne og kreative designere med alternative shows, der ikke bare foregik på catwalken.

Det fortæller Copenhagen Fashion Weeks direktør, Camilla Frank, på modeugens sidste dag, fredag.

- Jeg har set en meget stor diversitet på catwalken, som viser alle mulige forskellige personligheder. Det er ikke så vigtigt, at man ligner en klassisk model, siger hun.

Modebranchen er flere gange blevet beskyldt for at være skyld i spiseforstyrrelser blandt modeller, fordi de kræver, at modellerne er ultratynde.

Ifølge Camilla Frank er flere dog begyndt at lægge vægt på meget andet end vægt.

- Der er ikke nogen, som ikke kan være modeller. De har været gode til at bruge modeller i alle farver, højder og størrelser. Du må gerne have en skæv næse. Det vigtigste er din udstråling, siger hun.

I løbet af modeugen er 28 shows blevet afholdt.

/ritzau/