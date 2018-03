Der mangler opbakning i Folketinget til reformer, der kan øge arbejdsudbuddet, mener minister.

København. I mange europæiske lande, som Danmark henter arbejdskraft fra, går det bedre med både beskæftigelsen og økonomien.

På sigt kan den gode udvikling ude i verden blive et problem på det danske arbejdsmarked, er en af konklusionerne i en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Færre udlændinge vil med al sandsynlighed søge til Danmark for at arbejde, og det kan lægge låg på det økonomiske opsving, mener økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

- Analysen viser, at der bliver skærpet konkurrence om den udenlandske arbejdskraft i fremtiden, siger han.

- Problemet er, at demografien ændrer sig også andre steder i Europa. Det vil sige, at lande som Polen og de baltiske lande kommer til også selv at mangle arbejdskraft.

- Så kan man risikere, at flere af dem vælger at blive derhjemme i stedet for at komme til os, siger ministeren.

Efter blandt andet en stærkt nedbarberet skatteaftale savner økonomi- og indenrigsministeren opbakning til reformer, der øger arbejdsudbuddet.

- Det nemmeste ville være at sørge for, at vi alle sammen blev lidt længere på arbejdsmarkedet, eller hvis man kunne sænke skatten, siger han.

- Vi er så bare i den uheldige situation, at et flertal i Folketinget har valgt at plukke de nemmeste frugter i forhold til at lave reformer på både tilbagetrækning og på skat.

Ni procent af den samlede beskæftigelse i Danmark bestod ifølge analysen af borgere fra udlandet i 2016.

Dermed har Danmark en større andel af udenlandsk arbejdskraft end Holland og Sverige, men lavere end for eksempel Tyskland og Storbritannien.

Ministeren så gerne, at tallet var højere.

- For eksempel kunne man sørge for, at arbejdskraft uden for EU får nemmere ved at komme hertil, også selv om man ikke overholder de nuværende krav til, hvor meget man for eksempel skal tjene, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

I Dansk Folkeparti er man stærkt uenig i, at der bliver brug for at hente mere udenlandsk arbejdskraft.

- Det er jo noget vrøvl, og det viser jo bare, at i Liberal Alliance har man ikke fattet en disse af, hvad det hele drejer sig om, siger beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Han mener i stedet, at man bør bruge energi på at opkvalificere arbejdskraft i Danmark.

- Det kan være folk, der er i job. Det kan være ufaglærte, der skal have noget efteruddannelse. Det kan være jobparate kontanthjælpsmodtagere, og det kan også være unge, der skal ændre spor, siger han.

Analysens data stammer fra Labour Force Survey, der er en stikprøveundersøgelse, som foretages i alle 28 EU-medlemslande.

Den sammenligner arbejdsmarkeder på tværs af EU-medlemslandene.

/ritzau/