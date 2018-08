Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mindst 91 dræbt i nyt stort skælv på indonesisk ø

Mindst 91 mennesker er omkommet i et kraftigt jordskælv, der søndag har ramt den indonesiske ø Lombok. Hundredvis af andre er kvæstet i skælvet, der ødelagde tusindvis af bygninger. De indonesiske katastrofemyndigheder evakuerer tusindvis af mennesker på den katastroferamte ø.

En såret mand bliver hjulpet på hospitalet efter det seneste jordskælv på den indonesiske ø Lombok.

Fem dræbt da fly styrtede ned på p-plads i Californien

Fem mennesker mistede livet, da et mindre fly styrtede ned på en parkeringsplads i Santa Ana i det sydlige Californien søndag. Det siger en talsperson for USA's føderale luftfartsmyndighed, FAA. De fem dræbte var alle om bord på flyet, der var af typen Cessna.

USA's nye sanktioner mod Iran træder i kraft

Mandag træder de første af USA's sanktioner mod Iran i kraft. Trump beordrede sanktionerne genoptaget, efter at han i maj trak USA ud af atomaftalen med Iran. Ifølge udenrigsminister Mike Pompeo vil sanktionerne 'blive strengt håndhævet.'



Den amerikanske udenrigsminister Mike Pompeo.



Gymnasieelevers læring begrænses af karakterræs

Når eleverne på landets gymnasier stræber efter topkarakterer i de fleste fag, indfrier de ikke deres potentiale. Eleverne lærer nemlig at tænke strategisk - at sige det, som de tror, læren vil høre - i stedet for at blive dannede og dygtige. Det viser en ny rapport ifølge Jyllands-Posten.

Gymnasieelever mister mulighed for vigtig læring, når fokus bliver på karakterer og udenadslære, viser ny undersøgelse. (Arkivfoto)

Chefer for politi og brandvæsen fyret efter græsk brand

Den græske regering, som har fået massiv kritik for håndteringen af de skovbrande, der i sidste uge kostede 90 mennesker livet, skifter de øverste chefer for politiet og brandvæsnet ud. Det sker to dage, efter at også den græske minister for civilforsvaret forlod sin post.

Danmarks tildækningsforbud forundrer Boris Johnson

'De dejlige danskere er galt på den - et burkaforbud er ikke svaret.' Det skriver den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson i en kronik i The Telegraph mandag. Han kalder forbuddet 'undertrykkende og latterligt,' da han mener, at ingen bør bestemme, hvad andre skal iklæde sig.

Den britiske politiker Boris Johnson undrer sig over det danske maskeringsforbud.

Saudi-Arabien straffer Canada for støtte til fængslede aktivister

Saudi-Arabien udviser Canadas ambassadør i landet og trækker samtidig sin egen ambassadør hjem fra Ottawa. Det sker i protest over, at Canada har udtrykt 'alvorlig bekymring' over fængslingen af adskillige menneskerettighedsaktivister i Saudi-Arabien.

Aktivisten Samar Badawi fra Saudi Arabien.

Avisernes forsider

Berlingske

De kommende to år slår seks globale hotelkæmper dørene op i København og Danmark, hvor selskabet har fået øje på branchens høje vækstrater. Det vil lokke endnu flere turister til, vurderer eksperter.



B.T.

Københavns Kommune har de sidste tre år oplevet en næsten seksdobling af antallet af borgere, der har klaget over regninger fra Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med byggetilladelser.

Børsen

Hvis DF skal med i en kommende regering, kræver det en langt hårdere dansk linje over for Kina. Det vil få konsekvenser for danske virksomheders eksport, erkender næstformand Søren Espersen (DF).

Ekstra Bladet

Cirka 80.000 danskere går rundt med kronisk hjertesvigt, cirka 40.000 af dem i meget alvorlig grad. Og halvdelen af dem ville kunne få nye og livsforlængende behandlinger - de ved det bare ikke.



Information

TV2 sender nye afsnit af Lykkehjulet – det gennemkommercielle quizprogram, der blev kanalens første flagskib. Information har talt med de oprindelige medvirkende om, hvordan de ændrede dansk tv.

Jyllands-Posten

For megen fokus på karaktererne i gymnasiet har negative konsekvenser for elevernes læring og trivsel. Eleverne bliver mere strategiske end dygtige og dannede, viser en ny undersøgelse.

Kristeligt Dagblad

Mens Grækenland og Italien har lukket for migranter, stiger presset på Spanien, der foreløbig har modtaget tre gange så mange migranter som sidste år. EU søger løsning i Marokko.

Politiken

30 ekstra praktiserende læger om året er alt for lidt, hvis vi skal sikre, at alle danskere får en læge, mener et politisk flertal. Lægeorganisationen foreslår at oprette 100 uddannelsespladser mere.

