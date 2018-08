Regeringen og DF vil sætte millioner af til behandlingen af personer, der lider af tvangsoverspisning.

København. Personer, der lider af spiseforstyrrelsen tvangsoverspisning, får nu statslige penge til behandling.

Det skriver Politiken.

Der blev i finansloven fra 2018 sat 62 millioner kroner af til at udvide behandlingskapaciteten til personer med spiseforstyrrelser.

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om, at en del af disse penge skal gå til mennesker, der lider af den mindre kendte spiseforstyrrelse med navnet Binge Eating Disorder (BED).

Pengene skal bruges på både ambulant behandling og sengepladser.

Eksperter vurderer ifølge Politiken, at mellem 40.000 og 50.000 personer lider af BED i Danmark, og det er langt flere, end der lider af for eksempel anoreksi og bulimi.

Personer med BED lider af en tvangsmæssig trang til at spise uhæmmede mængder mad.

Danske forsøg har vist, at behandling kan få tvangsoverspiserne til at få bugt med lidelsen, men på trods af de gode resultater har der hidtil ikke været politisk vilje til at afsætte penge til behandlingen.

Ifølge Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, har regionerne nedlagt sengepladser i stedet for at oprette dem, når staten har givet penge til spiseforstyrrelser.

- Derfor øremærker vi nu, at pengene skal gå til sengepladser til eksempelvis anoreksi, men også BED, siger hun til Politiken.

På Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser i Ballerup er man glad for, at politikerne sætter penge af til området.

- Dem, der typisk henvender sig med BED, er i en højere alder end dem, der lider af anoreksi eller bulimi.

- De har ofte familie og job, og det er en god investering at møde dem ambulant, så de kan holde deres liv i gang, siger afsnitsledende klinisk diætist Lene Kiib til Politiken.

/ritzau/