Man har set det utallige gange på film: han lægger en ring i bunden af et glas champagne, og hun gisper, så snart det går op for hende, hvad det betyder.

Nogenlunde sådan en episode fandt sted forleden for et dansk par fra København - bortset fra at champagneglasset var en flødebolle fra Lagkagehuset, og at manden slet ikke havde planlagt at fri til sin kæreste.

Jon Bach Svendsen har således delt et foto på Lagkagehusets Facebook-side, hvor man kan se en fingerring, der ligger inde i en halvt spist flødebolle fra det populære bageri. Her forklarer han, at den efterfølgende samtale mellem ham og kæresten var en smule akavet.

‘Vi handlede i dag hos jer på Værnedamsvej. Er der en af jeres bagersvende der har forsøgt at fri til min kæreste ved at gemme denne vielsesring i en flødebolle?,’ skriver han i opslaget, hvor han har tagget sin kæreste Mie.

‘Jeg ved ikke om I kan sætte en pris på min kærestes skuffelse, da jeg forklarede, at det ikke var mit påfund og ringen i øvrigt passer til en stor bagernæve? Næste gang tænker jeg, at vi skal koordinere dette lidt bedre,’ tilføjer han.

Jon Bach Svendsen forklarer på Facebook, at der lå en ring inde i en flødebolle, han havde købt hos Lagkagehuset. Foto: Jon Bach Svendsen Jon Bach Svendsen forklarer på Facebook, at der lå en ring inde i en flødebolle, han havde købt hos Lagkagehuset. Foto: Jon Bach Svendsen

Jon lader til at tage det meget pænt og fortsætter da også med at ønske godt nytår.

I kommentarfeltet kommer Lagkagehuset med en velfortjent undskyldning:

‘Vi er SÅ kede af, at I fik en flødebolle, som tydeligvis skulle have glædet en anden. Det er bare ikke i orden. Vi håber ikke, din kæreste blev alt for skuffet,’ skriver Lagkagehuset og fortsætter:

‘Du må meget gerne skrive en besked til os med dine kontaktinformationer, da I selvfølgelig skal have en kompensation og en undskyldning. Så kan vi også aftale nærmere, hvordan vi får ringen tilbage, så den rigtige mand kan få ringen.’

Du kan se hele Jons opslag herunder: