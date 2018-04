Ulve bliver mistænkt for betydeligt flere overfald, end de har begået mod husdyr. Når Naturstyrelsens ulvekonsulenter kommer ud for at se på angrebne husdyr, er det kun hver fjerde gang, at mistanken mod ulve kan bekræftes.



Det viser en en opgørelse, som Miljøstyrelsen har udarbejdet i denne måned for året 2017, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.



Husdyrholdere kan få erstatning, hvis det konstateres, at ulven, som er fredet, står bag et angreb. Et voksent får kan for eksempel udløse 1200 kroner i erstatning.



Naturstyrelsens ulvekonsulenter blev sidste år kaldt ud 95 gange, hvor husdyrholdere havde mistanken rettet mod ulven. I 24 tilfælde kunne obduktion eller dna-analyse af spyt bekræfte mistanken mod ulven.



I næsten lige så mange tilfælde, 23 og alle i Sydjylland, var den hundelignende guldsjakal den skyldige. I de øvrige tilfælde var husdyret angrebet af hund eller andre dyr eller død af sig selv.



I 10 tilfælde var det ikke muligt at afgøre dødsårsagen, for eksempel fordi husdyret var død mere end 48 timer, inden der kunne tages dna-prøve.



Hegn beskyttede ikke.



Der er voksende politiske vilje at bruge hegn til beskyttelse mod ulve. Naturstyrelsens egne, nye hegn i Vestjylland har imidlertid ikke været nogen stor succes. ”6 angreb fandt sted inden for Naturstyrelsens ulvesikrede hegn”, står der i notatet fra Miljøstyrelsen. Hegnene viste sig at være fejlmonterede, uden strøm eller ødelagt af krondyr. Hegnene var blevet rejst i april sidste år.