For første gang nogensinde er Dansk Supermarked nu større end COOP, når det kommer til det samlede salg af dagligvare.

Det skriver Finans.

Og det er første gang i flere årtier, at der kommer en ny topspiller på det danske marked. Førhen var COOP kæden, som solgte mest, men den ære har Dansk Supermarked altså nu overtaget.

Torsdag fremviser Dansk Supermarked sit årsregnskab og hvis man skal tro Finans oplysninger, så viser regnskabet en vækst i omsætningen på cirka 900 millioner kroner. 600 millioner af dem kommer alene fra det danske marked.

Med til den stigende vækst kommer også en stigende markedsandel inden for salg af dagligvarer. Dansk Supermarked står for godt en tredjedel af markedet i Danmark, mens COOP ligger med en til to procent mindre.

Internt i Dansk Supermarked vil man endnu ikke kommentere tallene, men Per Bank, der er koncernchef, bekræfter, at man har overtaget førstepladsen.

Konkurrencen på det danske marked er stor inden for dagligvarehandlen, men der er store beløb på spil. Så selv om markedsandelene sjældent bevæger sig særlig meget, så svarer en procent af markedsandelene til mere end en milliard kroner, skriver Finans.

»Udviklingen viser, at vi har momentum i forretningen, og det er vigtigt. Samtidig sikrer det, at vi får de bedste aftaler med leverandørerne, og det kommer både os og kunderne til gode,« siger Per Bank.

Magtskiftet kommer formegentlig som følge af, at COOP i Danmark i 2016 lukkede 27 butikker, mens Dansk Supermarked åbnede en række flere Netto-butikker. Samtidig meldte COOP i sidste uge, at koncernen lukker yderligere 47 butikker i landet.

På den baggrund spår detailhandelekspert Henning Bahr, at mellemrummet mellem de to store detailgiganter COOP og Dansk Supermarked i fremtiden vil blive endnu større.

»Vi går ikke så meget op i markedsandele, som andre måske gør. Men i en periode, hvor vi lukker butikker, som vi har gjort i både Fakta og Irma, mens andre går frem, vil der ske noget med markedsandelene. Danmark er efter vores vurdering i en overkapacitet med dagligvarebutikker. Det agerer vi efter,« siger Peter Høgsted, der er koncernchef i COOP, til Finans.