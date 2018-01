Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) voksede op med en alkoholiseret far, hvilket kostede forældrene ægteskabet.

Det var ikke nogen nem tid, og det lærte hende, at livet ikke altid er nogen dans på roser. Det fortæller hun i et interview med ugebladet Hendes Verden.

Det var dog særligt en helt anden oplevelse, som gjorde indtryk på den unge Mette Bock. Hun var vidne til, at hendes tre år yngre søster, Karen, blev dræbt i en trafikulykke.

»En aften, hvor vi var på vej hjem fra pærerov, vendte jeg mig om for at kigge efter hende og så hende cykle ud foran en bil på vejen. Hun var seks år. Jeg havde indtil da haft en bekymringsfri barndom, og jeg troede, at ulykker var noget, der skete for andre. Men for første gang i mit liv følte jeg, at jeg mistede sikkerheden. Det var meget dramatisk, og jeg ved, at livet kan være slut i morgen. Siden kom der to drenge til, så i dag er vi mig og fire brødre,« fortæller hun i interviewet.

Den ene af brødrene er Liberal Alliances politiske leder, udenrigsminister Anders Samuelsen. Han er ti år yngre end Mette Bock. Efter søsterens død var han et ønskebarn, har hun tidligere fortalt til BT:

»Mine forældre besluttede ganske kort efter - som et plaster på såret - at de ville have et barn mere, og min mor blev hurtigt gravid. Jeg fik den idé, at jeg godt kunne tænke mig at overvære den fødsel, for nu havde jeg jo overværet døden. 1. august det følgende år, i 1967, så jeg Anders blive født ved en hjemmefødsel, og det var en fantastisk oplevelse.«

Her ses Mette Bock (th) med sin søster Karen.