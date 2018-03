Valsemøllen A/S trækker et parti groft rugmel, der har været solgt i Lidl-butikker over hele landet, tilbage.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er tale om Økologisk Groft Rugmel, Belbake med en vægt på 1 kilo, som tilbagekaldes af producenten.

Rugmelet har været solgt i Lidl-butikker i hele landet.

Årsagen til tilbagekaldelsen skyldes 'forhøjet indhold af svampegiften 'Ochratoxin A', som er fundet ved en prøve af det specifikke parti rugmel.

Fødevarestyrelsen skriver yderligere:

'Der er påvist et for højt indhold af Ochratoxin A i en prøve fra partiet. Ochratoxin A er en svampegift, som dannes på grund af svampevækst i produktet.'

Hvis man har indtaget Økologisk Groft Rugmel, Belbake, er der dog ingen umiddelbar risiko, lyder det. Men rugmelet kan på længere sigt være kræftfremkaldende, skriver Fødevarestyrelsen.

Hvis man har købt produktet opfordres det til, at man enten leverer det tilbage til den butik, hvor det er købt. Alternativt kan man smide det ud.