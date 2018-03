Den danske sangerinde Medina skiftede for nyligt navn til Frederikke Hansen. Men nu har Medina skiftet navn igen.

Det skriver SE og HØR.

Den meget omtalte pop-sangerinde Medina skifter navn tilbage igen til Medina Danielle Oona Valbak.

I 2003 skiftede Medina navn fra Andrea Fuentealba Valbak til Medina Danielle Oona Valbak.

Og tidligere i år skiftede hun sit meget specielle navn ud med det borgerlige navn Frederikke Hansen. Men nu har Medina altså skiftet sit navn tilbage og hedder igen Medina Danielle Oona Valbak.

Medina blev fredag i sidste uge dømt for at have kørt narko- og promillekørsel, da hun i juli sidste år blev Medina taget i at køre med en promille på 1,13 med kokain i blodet.

Medina tilstod i retten at have drukket adskillige glas vin samt taget én bane kokain.

Dommen lød på en bøde på hele 43.500 kroner og sangerinden har også fået frakendt sit kørekort i 3,5 år.

Siden dommen har Medina været i Texas i USA.