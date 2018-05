Har du et tip om udflytningen af statslige arbejdspladser? Skriv til jani@bt.dk

Flere danskere er på BT's Facebook-side dybt forundrede over, at en nyansat Skat-direktør stik imod den oprindelige plan får lov at blive på Sjælland, mens en del af de i alt 700 medarbejdere skal rykke familien op med roden og skifte arbejdsplads til et nyt hovedkvarter for selskabsskat i Århus.

En del brugere peger på, at det ikke ligefrem er gavnligt for arbejdsklimaet i Skat, at der gælder andre regler for direktøren, end for de andre medarbejdere.

'Ja det skal da nok skabe motivation og trivsel blandt medarbejderne. Det er en ommer,' skriver Elna Schrøder.

Det er en intern mail fra Skat, som BT er kommet i besiddelse af, der afslører, at Skat ikke kunne finde en kandidat, der både ville arbejde i Aarhus, og som havde de rette kvalifikationer til jobbet som direktør for afdelingen for selskabsskat. Derfor lader Skat den nyansatte direktør Kenneth Joensen, og hans 10-personer store ledelsessekretariat blive i København - stik imod planen om udflytningen af Skat, der sker som led i regeringens storstilede plan om udflytning af arbejdspladser.

At den nyudnævnte Skat-direktør afviser at flytte med til 'Smilets by', skaber en hel del undren blandt BT's brugere.

'Tvinges til jylland! Man får det til at lyde som de skulle til sibirien! Der er faktisk dejligt i jylland!,' skriver Jan Molin i debattrådens mest interagerede kommentar.

'Vinderne bliver dem som 'tvinges' til Jylland. De får et så meget bedre liv end i djævlebyen. Bare vent og se. De vil aldrig tilbage,' skriver Rene Højbjerg Jensen.

Beslutningen om at lade den nuudnævnte direktør blive i København har skabt vrede og usikkerhed blandt Skats medarbejdere, og professor i offentlig ledelse ved Roskilde Universitet, Jacob Torfing, er enig i, at beslutningen er dybt problematisk.

»Det sender et meget dårligt signal, at ledelsen ikke er parat til at tage sin egen medicin. Man kommer rigtig dårlig fra start i forholdet mellem medarbejdere og ledere. Derudover bliver det sværere at løse opgaverne, når ledelsen og medarbejdere ikke sidder på samme arbejdsplads,« siger Jacob Torfing.

Skats øverste direktør, Merete Agergaard fortæller, at hun gjorde alt i sin magt for at finde en kvalificeret kandidat til stillingen i Århus, men uden held. Også det vækker undren blandt nogle af brugerne på BT's Facebook-side - ikke mindst fordi Skats ledelse ikke har været i stand til at undgå stribevis af møgsager.

'Hmmm..... indtil nu har intet da tydet på, at ledere i SKAT har haft evner ud over det usædvanlige, så moooooon ikke det er til at finde én, der både har evner OG vil bo herovre?,' spørger Gitte Thomsen.

Medarbejdere fra Skats afdelinger i København, Struer, Odense, Herning, Aalborg, Hjørring og Horsens sidder lige nu og skal tage stilling til, om de skal omlægge deres liv ved at flytte til det nye hovedkvarter for selskabsskat i Århus.