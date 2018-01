Det har sandsynligvis været noget internt i afdelingen, der har været årsag til, at en 54-årig rengøringsassistent i Frederiksborgcentret i Hillerød onsdag måtte hastes til hospitalet, efter hun fik hældt toiletrens i sin energidrik.

Det fortæller adm. direktør i Frederiksborgcentret, Carsten Larsen, til BT.

»Det er chikane af groveste karakter. Der må være foregået noget i afdelingen, som jeg ikke har haft styr på, men nu har vi taget konsekvensen og afskediget nogle af dem, der var i afdelingen,« siger direktøren.

To medarbejdere fra rengøringsafdelingen i Frederiksborgcentret blev torsdag fyret og en blev bortvist som konsekvens af hændelsen, som Hillerød Posten første gang beskrev fredag.

Carsten Larsen oplyser til BT, at det er en anden medarbejder, der har set, hvordan der blev hældt toiletrens i den 54-årige kvindes Redbull-energidrik. Efter at have drukket af væsken, blev hun ifølge politianmeldelsen i sagen dårlig, kastede op og blev efterfølgende kørt til hospitalet. Heldigvis er hun sluppet uden større fysiske mén.

»Der er heldigvis ikke sket nogen fysisk skade. Hun er psykisk præget af det, men vi satte krisehjælp i gang i onsdags, hun har haft kontakt med en psykolog, og vores HR-afdeling har været hjemme og besøge hende. Vi forventer, at hun kommer på arbejde igen mandag, men hun arbejder nok ikke hele dagen. Hun skal lige have lov til at komme sig,« siger Carsten Larsen.



Jeg har det rigtig, rigtig dårligt med det. Carsten Larsen, adm. direktør i Frederiksborgcentret

Han fortæller, at han selv var ude af huset, da hændelsen fandt sted onsdag, men at det for ham hurtigt stod klart, at sådan en handling ikke kunne gå ustraffet hen. Carsten Larsen har også selv været meget påvirket af situationen, fortæller han.

»Jeg har det rigtig, rigtig dårligt med det. Det er forfærdeligt, men jeg er også af den opfattelse, at dem, der har gjort det, ikke har vidst, hvad de har gjort. De har ingen anelse om, at det kunne have den konsekvens, og derfor er jeg bare superlykkelig over, at der ikke er sket noget fysisk med personen,« siger han til BT.



Anmeldt til politiet

Hændelsen er anmeldt til politiet, og Nordsjællands Politi bekræfter over for BT, at der foreligger en anmeldelse i sagen.

»Vi har fået en anmeldelse på, at forurettede tog en tår af sin Redbull, fik det dårligt, kastede op, kom på hospitalet og fik konstateret, at der var puttet rengøringsmiddel i drikken,« oplyser vagtchef David Borchersen til BT.

Vagtchefen oplyser lørdag, at der endnu ikke er taget nogle efterforskningsmæssige skridt, men at sagen skal videre til efterforskning hos lokalpolitiet i Hillerød.