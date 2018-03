Er du vild med den sauce, som McDonald's putter i deres populære Big Macs? Så er der gode nyheder.

I starten af februar var fastfoodkæden McDonald's ude at bekræfte, at en kæmpeudgave af den berømte Big Mac kommer til Danmark i anledning af, at burgeren fylder 50 år.

Nu er der endnu flere gode nyheder til danske Big Mac-fans.

Fra 22. marts og tre uger frem kan man nemlig for første gang nogensinde købe portioner af den populære Big Mac sauce, som ellers normalt kun optræder i burgeren, og som aldrig tidligere har været til salg i Danmark.

Det skriver McDonald's i en pressemeddelelse.

»Vi ved, at Big Mac'en for mange er synonym med McDonald's og her er sovsen en helt afgørende ingrediens. Derfor sætter vi nu for første gang nogensinde i Danmark og for en begrænset periode Bic Mac sovsen på menuen i dip størrelse, for selvfølgelig skal selve sovsen også hyldes i forbindelse med jubilæet,« siger Mads Friis, der er kommerciel direktør i McDonald's.

Det betyder, at man i forbindelse med McDonald's jubilæumskampagne fra torsdag den 22. marts til onsdag den 16. maj vil kunne købe Big Mac saucen som tilbehør til pommes frites eller McNuggets i alle McDonald's restauranter.

Den allerførste Big Mac blev opfundet og solgt i en lokal McDonald's i Pennsylvania i 1967. Året efter blev den sat på menukortet i hele USA, og siden er den blevet en af fastfoodkædens mest ikoniske brugere.

i 1986 var burgeren så kendt i hele verden, at magasinet 'The Economist' indførte 'Big Mac Indekset', som er en måde hvorpå man kan sammenligne levestandarden i forskellige lande.

Indekset blev indført som en joke, men har vist sig så populært, at det i dag er accepteret som en uvidenskabelig tommelfingerregel for, hvor høj velstanden er i verdens lande.