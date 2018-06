Statens tilsyn vil tage støtten fra den omdiskuterede muslimske friskole Lykkeskolen i Gellerup ved Aarhus.

Det fremgår af et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til skolen, som B.T. har fået aktindsigt i. Desuden skal skolen betale de millioner kroner, den siden 28. april 2017 har modtaget i tilskud, tilbage til staten på grund af alvorlige lovbrud.

B.T. har tidligere beskrevet forholdene på skolen med omkring 156 elever, der ifølge skolens ledelse alle har en muslimsk baggrund.

Det statslige tilsyn har været bekymret over kønsopdelt undervisning og en meget konservativ forældregruppe, der opfatter lejrskoler, musikundervisning, biologi- og seksualundervisning som forbudt ifølge islamiske love.

Desuden har der hersket tvivl om, hvorvidt personalet behersker det danske sprog - og om dansk overhovedet er undervisningssproget. På et besøg talte tilsynet med en lærer, der ikke forstod dansk.

Ledelsen på skolen foreslog som løsning, at man hyrede en tolk til lærerens timer, fremgår det af dokumenter fra tilsynet.

Nu konkluderer tilsynet i brevet til skolen, at den i alvorlig grad ikke har overholdt friskoleloven, herunder dens krav om at forberede eleverne til at leve i et demokrati.

»Styrelsen har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at der på skolen har været censurerede biologibøger, og at skolens redegørelse herfor har været utroværdig og i strid med faktuelle forhold,« forklarer Martin Larsen, konstitueret direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Tilsynet har ved besøg på skolen fundet undervisningsmateriale i biologi, hvor bl.a. sider med billeder af en kvindekrop var blevet censureret.

Samtidig var et helt kapitel om forplantning og seksualundervisning ifølge tilsynet systematisk fjernet fra samtlige bøger i hele bogsættet.

Afsløringer om friskoler

En række muslimske friskoler er kommet under tilsyn efter afsløringer i B.T., heriblandt Al Quds Skole og DIA Privatskole i København.

Desuden er to friskoler, Nord-Vest Privatskole og Al-Salam Skole, lukket efter at have mistet statsstøtten. En tredje muslimsk friskole, Iqra Privatskole, har fået krav fra tilsynet om at betale 16 mio. kr. tilbage til staten på grund af misbrug af statsstøtten.

I november 2017 blev et flertal i Folketinget enige om at skærpe tilsynet med friskoler.

Ansat: Kvinder skal adlyde mænd

Lykkeskolen har tidligere været omtalt i medierne, fordi skolen sendte drengene på pilgrimsture til Mekka, mens pigerne måtte blive hjemme.

Tilsynet har i sin afgørelse også lagt vægt på, at skolen har ladet to ansatte undervise på skolen på trods af, at de har deltaget i et såkaldt shariaråd i Fredens Moské.

Her udtalte den ene, at kvinder har pligt til at adlyde deres mand, og at ægtesengen hører til under den pligt. Samt at kvinder ikke skal gå til myndighederne, hvis deres mand slår dem. Det blev afsløret i TV 2-dokumentaren 'Moskeerne bag sløret'.

Dertil kommer en skrantende økonomi på skolen, der gør det usikkert, om den kan fortsætte. Lykkeskolen fik ifølge sit sidste regnskab fra 2016 8,2 mio. kr. i årligt statstilskud.

Skolen har nu en frist til 21. juni til at komme med bemærkninger til tilsynet, før det træffer sin endelige afgørelse.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lykkeskolens ledelse.