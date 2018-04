Det var noget af et syn de ansatte i Moderniseringsstyrelsen mødte ind til, da de skulle på arbejde mandag morgen. Foran hoveddøren lå nemlig en kæmpe bunke hestepærer.

Ifølge mediet viste film fra overvågningskameraet, at det var en gruppe maskerede mænd, der læssede den store mængde hesteafføring af foran styrelsens adresse på Landgreven 4 i København.

Hændelsen skete natten til mandag klokken kvart over to, hvorefter gerningsmændene satte et skilt i bunken af hestepærer med teksten: ‘Tak for lort!’.



»Det er jo sådan lidt langt ude. En ting er, at medarbejderne får tilsendt trusler og alt muligt andet, fordi folk ikke synes, at de vil noget godt for offentlige ansatte, men det her er jo bare ulækkert,« siger Thomas Bille, rådgiver for innovationsminister, Sophie Løhde, som Moderniseringsstyrelsen hører under.



Sammen med hestepærerne efterlod de maskerede mænd også et brev rettet mod styrelsen. Her forklarede de motivationen bag hærværket, der bunder i de omfattende overenskomstforhandlinger, som kører i øjeblikket, og som Moderniseringsstyrelsen er med til at bistå med rådgivning og vejledning.



I brevet stod:

'Kære Moderniseringsstyrelse. Under OK18 har I fyldt os med lort. I har skidt på de offentligt ansatte og nægtet at anerkende basale krav om ordentlige arbejdsforhold. Her får I lort retur.'