Blogger og iværksætter Mascha Vang kunne forleden læse, hvordan hun har tjent styrtende på at investere i den famøse kryptovaluta bitcoin. Problemet er bare, at artiklen er falsk, og at Mascha Vang aldrig har investeret i bitcoins eller udtalt sig om det til den pågældende artikel.

»Det lyder, som om de har talt med mig, og de bruger billeder med mig og min datter, men det er fup og pure opspind, for jeg har ikke investeret i bitcoins,« forklarer Mascha Vang til B.T.

Artiklen optræder på domænet Musicalrabbit.com, men ligner en historie fra 'Health-e News'. Klikker man på mediets navn, havner man dog igen hos Musicalrabbit, hvis forside består af engelske historier.

I den falske artikel, der bærer titlen 'Mascha Vangs virksomhed tjener pludseligt og uventet op til 5,2 millioner kroner! DETTE kan gøre dig til millionær', står der blandt andet, at Mascha Vangs ekskæreste Rasmus Jarlov introducerede hende til ideen om såkaldt Bitcoin Formula-handel'.

Sådan ser det ud, når man kommer ind på den falske artikel om Mascha Vang. Derudover har mediet brugt flere billeder af bloggeren og hendes datter. Vis mere Sådan ser det ud, når man kommer ind på den falske artikel om Mascha Vang. Derudover har mediet brugt flere billeder af bloggeren og hendes datter.

I artiklen optræder der flere citater fra Mascha Vang, som dog understreger, at hun aldrig har sagt disse ting. Bloggeren blev opmærksom på misbruget, efter hun var blevet kontaktet af en række følgere, der var forvirrede over det, de læste.

»Det er vildt irriterende, for jeg overvejer nøje, hvor meget jeg ønsker at deltage i forskellige former for reklamer, for det slider, hver gang jeg laver noget, så det er irriterende, hvis folk tror, det her er en reklame eller et rigtigt interview, jeg er med i,« siger Mascha Vang.

Fakta Om Mascha Vang Mascha Vang er 38 år og lever til daglig af at være blogger, ligesom hun har stiftet blognetværket Blogly.

Derudover er hun forfatter, optræder på tv, er ambassadør for flere hjælpeorganisationer og lancerede i maj sin egen solserie.

Mascha Vang fik sit store tv-gennembrud i 2005, da hun medvirkede i 'Paradise Hotel', og siden har hun medvirket i en lang række tv-koncepter som 'Zulu Djævleræs', 'Fangerne på fortet' og 'Masterchef'.

Mascha Vang er mor til datteren Hollie Nolia, som hun har med tidligere racerkører Nicolas Kieasa.

Hun blev først forvirret, da hun så en artikel på Facebook om hendes virksomhed, men umiddelbart lignede det en artikel om et succesfuldt regnskab, som hun havde set så mange gange før.

»Men så skrev flere til mig, at det var falsk, og det er underligt, for nogle gange, når man trykker på linket, er det en tilsyneladende almindelig artikel, og andre gange er det en falsk artikel om, at jeg har investeret i bitcoins,« forklarer Mascha Vang.

B.T. har klikket på linket via henholdsvis mobil og computer, og her vises ganske rigtigt to historier. Enten vises den falske bitcoin-historie eller en historie uden citater fra Mascha med titlen 'Blogger-millionær: Mascha Vangs vilde forretning'.

Det er desværre ikke første gang, at den kendte blogger har været udsat for misbrug på lignende facon – det var i en reklame for et slankeprodukt.

Ville du tro, at artiklen med Mascha Vang var ægte?

Mascha Vang har dog ikke tænkt sig at gøre yderligere ved sagen.

»Jeg har ikke gjort noget, for jeg er før blevet misbrugt i reklame, og det er virkelig omfattende,« siger hun.

Tjekker man domænet musicalrabbit.com, fremgår det, at det er registreret i Panama, og spørger man digitaliseringschef hos Dansk Erhverv Janus Sadsgaard, er der ikke meget at stille op, hvis bagmænd i udlandet misbruger dine oplysninger.

»Det er svært at gøre så meget. På Facebook kan man klage, og det ville jeg måske gøre, men det er som at køre en karklud over mødebordet for at tro, man kan udrydde det helt. Det er svært. For enhver, der kan tage screenshot og skrive en tekst, kan lave en annonce,« siger digitaliseringschefen og tilføjer:

»Det er blevet nemmere, hurtigere og mere risikofrit at lave, og det er også derfor, at Mascha Vang havner, hvor hun gør, for det tager ikke mange sekunder at planke et billede. Vi synes måske, det virker ret nemt at gennemskue, men hvis det eksponeres for nok mennesker, skal nogle nok falde i,« siger Janus Sadsgaard.