54-årige Martin Cullum stod klar på den anden side af vandet med sit kamera fredag eftermiddag, da der skulle foretages en sprængning af en 53 meter høj silo i Vordingborg. Som tidligere fotograf ville han tage nogle billeder af begivenheden, men da siloen begyndte at falde, stod det hurtigt klart for briten, at noget var helt galt.

»Bygningen faldt langsomt, men noget var ikke rigtigt. Så kunne jeg se, at den gik den modsatte vej,« siger Martin Cullum, som hurtigt blev bekymret for, om nogle af dem, der arbejdede på stedet omkring siloen, ville blive ramt af bygningen.

»Jeg kunne høre mig selv sige 'nej, nej, nej', for jeg vidste, der var mennesker dernede. Fra hvor jeg stod, kunne du se den vælte ned i bygningen, men vi kunne ikke se, hvor langt tilbage den kollapsede,« forklarer Martin Cullum.

Foto: Martin Cullum Foto: Martin Cullum

Siloen ramte ned i bygningen Kulturarkaden, der rummer bibliotek, musikskole og administration. Heldigvis var bygningen evakueret, og ingen personer er kommet til skade.

»Jeg kunne se mændene i arbejdstøj og hatte lige inden, men da siloen begynder at falde, er det bare en sky af støv. Bygningen var meget bred, så det var svært at vurdere, hvor langt tilbage den ramte. Den missede dem med nogle meter, måske 20 meter. Det var så tæt på,« fortæller Martin Cullum.

Det er langtfra første gang, han har været vidne til spektakulære begivenheder med sit kamera.

54-årige Martin Cullum er engelsk og er professionel fotograf, som gennem mange år har arbejdet for den britiske avis The Sun. I dag er han pensioneret, men da han og hans danske kone var i sommerhus i området, og han hørte om sprængningen af en stor silo, fik han lyst til at se og fotografere begivenheden. Han har tidligere deltaget i en silo-sprængning, og derfor vidste han, at han ville lidt på afstand for at få de gode billeder.

»Jeg kan huske, at jeg blev dækket i støv dengang, så jeg sagde til min kone, at jeg ville over på den anden side af vandet for at se det her. Så kunne jeg samtidig tjekke mit kamera, for jeg har lovet at fotografere til en konfirmation i morgen som en vennetjeneste,« forklarer Martin Cullum.

Foto: Martin Cullum Foto: Martin Cullum

I kraft af sin profession fik den tidligere professionelle fotograf hurtigt taget nogle billeder af hændelsen, og selvom han et utal af gange som nyhedsfotograf har taget billeder af voldsomme episoder, så har denne dag også påvirket ham.

»Man skulle tro, jeg var blevet hård, men jeg ville have det forfærdeligt, hvis nogle var blevet såret eller dræbt,« siger fotografen.

Sprængningen af siloen skulle have fundet sted klokken 16, men gik først i gang tre kvarter senere cirka klokken 16.45.

Sprængningsleder Kenneth Wegge har fredag ikke nogen forklaring på, hvad der gik galt under sprængningen, men det vil man nu undersøge.

»Vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne. Det vil jeg lægge hovedet på blokken på. Vi har forberedt os i et halvt år på det her. Mange gange har vi beregnet på kryds og tværs, så sent som i dag,« siger han til TV Øst.

Mediet oplyser, at Beredsskabsstyrelsen fredag aften er rykket ind i den ramte bygning for at afstive den og sikre, at den ikke falder yderligere sammen.