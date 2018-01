Den danske EU-professor Marlene Wind har efter et interview med den catalanske separatistleder Charles Puigdemont på Københavns Universitet i mandags modtaget adskillige dødstrusler på mail, telefon og sociale medier.

»Dumme ko. Du forstår ingenting«. »Vi glemmer aldrig«. »Accepter konsekvenserne«.

Tre beskeder, som blot er et lille udpluk af de mange tilkendegivelser, som professor Marlene Wind fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet har modtaget, efter hun i mandags interviewede den catalanske politiker og separatistleder Carles Puigdemont.

De meget direkte og personlige beskeder af voldelig karakter kommer fra oprørte cataloniere, der mener, at den danske professor for åben mikrofon på ubønhørlig vis ”ristede” deres elskede separatistleder Charles Puigdemont. Og det skal hun nu straffes for.

»Selvfølgelig er det ikke sjovt, når man bliver truet på livet, og ja, det påvirker mig. Men jeg må også indrømme, at jeg trækker jeg lidt på skuldrene, når der ringer en fra en dårlig telefonforbindelse og fremstammer et eller andet på gebrokkent engelsk,« siger Marlene Wind til BT.

Årsagen til, at den danske professors interview har sat de catalanskes sind i kog, skyldes virakken om Cataloniens løsrivelse fra Spanien, som i efteråret første til sammenstød mellem demonstranter og politi og i sidste ende medførte, at netop Carles Puigdemont måtte flygte ud af landet og søge eksil i Belgien.

Udover dødstrusler og ubehagelige kommentarer, som også kommer fra herboende cataloniere, fortæller Marlene Wind til BT, at hun i kølvandet på interviewet nærmest betragtes som en gudinde i den anden lejr – altså den pro spanske:

»Jeg er på forsiden af stort set alle store af aviser i Spanien. I weekenden kommer der to store interviews i tv, og jeg er blevet tilbudt en bogkontrakt og en fast blog i en avis. Desuden får jeg beskeder som: »kom herned – du bliver behandlet som en dronning« eller »45 millioner mennesker elsker dig – bare ignorer de andre«,« fortæller Marlene Wind, der dog har afslået et tilbud om at tale til en stor kongres i Barcelona. Det tør hun alligevel ikke lige nu:

»Det har jeg ikke tænkt mig at gøre lige nu. Det ville være at udfordre skæbnen, føler jeg,« siger professoren, som tidligere også herhjemme har været kendt for at indgå i mange kontroversielle diskussioner.