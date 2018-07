Fakta Uddrag fra Naja Lauritsens debatindlæg:

Uddrag nr. 1: 'Når jeg møder ind bag kassen, smører mit bedste fredagssmil på og skal svare på håbløse spørgsmål fra 07.00 morgen til 16.00 eftermiddag, ja, så er det da klart, jeg til sidst ikke orker flere spørgsmål om, hvor syltede, økologiske, glutenfri og vigtigst af alt pasteuriserede mariekiks ligger.'

Uddrag nr. 2: 'Hver vagt skal jeg høre på kommentarer som:

»Koster poser penge?«

»Kan det passe, I ikke har flere toliters poser?«

(…)

Det jo for pokker dig (kunden, red.), der har stået og kigget på hylden, er den tom? Ja, så er risikoen for at vi ikke har flere toliters poser jo stor. Og så brokker du dig over, at vi svarer, at vi ikke har flere, hvis hylden er tom.'

Uddrag nr. 3: 'Når du (kunden, red.) så kommer lige fra arbejde fredag eftermiddag og er klar på weekend, så er det da langt fra i orden at forvente, at jeg kan placeringen på en vare, som vi måske sælger fem gange om ugen. Hvad regner du mig for? Derfor giver jeg dig (kunden, red.) mit bedste bud eller sender dig videre til en anden kollega, hvad ellers skulle jeg gøre?'