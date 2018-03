Der skal ryddes markant op i Netto-butikkerne, og det betyder blandt andet færre af de såkaldte spotvarer, man kender fra butikskæden i dag.

Det bebuder Michael Løve, den nye adm. direktør for Netto International i et interview med Finans.

Den nye direktør har brugt de første fem måneder af sin ansættelse på at lægge en helt ny plan for Netto, som blandt andet omfatter test af et nyt butikskoncept, der skal afprøves for første gang i Danmark til sommer.

Derudover påpeger Michael Løve, at Netto, som er startet i 1981, har været kendt for at gå forrest med blandt andet økologi og spotvarer - men sidstnævnte skal der altså nu skrues ned for.

»Spotvarer er en vigtig del af Netto, men som med alt andet i detail, laver man ofte mere og mere af det, som er godt. På et tidspunkt bliver det for meget. Spot fylder for meget, og butikkerne virker for rodede. Samtidig er det svært at drive butikkerne med 400-500 nye varer hver uge. Vi må have rebalanceret hele sortimentet. Spot skal reduceres, så de varer gør butikken dynamisk - uden at tage overhånd, som det gør hos os,« siger Michael Løve til Finans.

Beslutningen om færre spotvarer står i skarp kontrast til et nyt Netto-koncept, der blev præsenteret tilbage i september, hvor der blev åbnet en ny type butik i Aalborg, der netop havde fokus på spotvarer og ikke solgte madvarer.

»I Netto er vi i gang med at lancere et helt nyt butikskoncept til glæde for alle vores kunder, og i den forbindelse har vi fået overskydende spotvarer, som vi rigtig gerne vil sælge på en sjov og anderledes måde til helt særlige priser,« lød det i september fra landedirektør Brian Seemann Broe i en pressemeddelelse.

De nye ændringerne i Netto-kæden sker dog ikke, fordi discountbutikken ikke klarer sig godt økonomisk. Netto Danmark er således Dansk Supermarked Groups største kæde, og i 2017 havde den danske afdeling af Netto en omsætning på 45 millioner kroner, mens den gennemsnitlige omsætning for en discountbutik lå på 38 millioner kroner.