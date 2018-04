Torden og lyn ramte landet tidligt mandag morgen. Det er samtidig et varsel om, at det flotte forårsvejr er slut for denne omgang og mere 'normalt' april-vejr i vente.

Lad os sige det med det samme: Denne artikel rummer en nyhed, de fleste af os nok helst havde været foruden.

For ak og ve, det er så sandt, som det er skrevet: Det flotte, varme og solrige forårsvejr er sendt til tælling for en stund, og køligere og mere blæsende vejr er på vej den kommende uge.

Og nærmest som et varsel på vejrskiftet, vågnede man tidligt mandag morgen flere steder i landet til både tordenskrald og lysglimt. DMI havde mandag morgen registreret 822 lynnedslag i og omkring Danmark siden midnat. De fleste slog ned over den nordvestlige og vestlige del af Jylland.

»Vi fik tordenbyger ind over landet fra to sider: Dels fra Nordsøen, hvor bygerne trak ind over Nord- og Vestjylland, og så kom der også en front op fra Holland, som gav torden ind over København.«

Det fortæller den vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Trine Pedersen, til BT mandag morgen.

Hun tilføjer, at det mellem klokken fem og seks stadig tordner i det nordvestlige Jylland og i Aarhus og over Djursland. I de kommende timer vil tordenvejret også nå Bornholm.

Mens du sov, svingede Thor hammeren, og Danmark blev ramt af lyn og torden⚡️

Tordenvejret blev fuldt af byger, men til alt held trak de hurtigt hen over landet og gav ikke de store udfordringer.

»Det markerer et vejrskifte. Nu er vi tilbage i vestenvinden, og varmen har bevæget sig længere ned over Europa. Nu er vi tilbage til mere almindeligt aprilvejr,« siger Trine Pedersen.

Når tordenbygerne er helt væk over Danmark i løbet af formiddagen, kan vi dog se frem til en vejrmæssig hæderlig dag. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 til 15 grader, men det klarer nogenlunde op, men det bliver noget mere blæsende.

Ugens øvrige hverdage bliver dog med noget mere beherskede varmegrader på sølle otte til 13 grader.

Med den kommende bededag og for manges vedkommende udsigt til en forlænget weekend, venter mange sikkert med spænding på prognoserne for slutningen af ugen. Og her er der - måske - lidt mere optimistiske toner at spore hos meteorologen:

»Måske sker der noget i weekenden, men selv om denne uge bliver køligere, så bliver det rimeligt fredeligt og roligt.«