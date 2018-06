57-årige Mark Thorup var søndag vidne til, at tre havsvømmere næsten blev sejlet over. Nu efterlyser han, at svømmerne tænker mere over sikkerheden.

I det strålende solskin besluttede Mark Thorup og hans familie sig søndag for at sejle fra Snaptun til Jarnø i deres sejlbåd. Det, der skulle have været en hyggelig dag på vandet, var lige ved at ende galt.

Dette var ruten som Mark Thorup og hans familie sejlede. Det røde kryds indikerer stedet, hvor svømmerne lå. Foto: Mark Thorup Dette var ruten som Mark Thorup og hans familie sejlede. Det røde kryds indikerer stedet, hvor svømmerne lå. Foto: Mark Thorup

»Da vi er på vej over mod øen, ser jeg tre små hoveder i det travle løb ind til Horsens Fjord, hvor der er tæt trafik af bl.a. motorbåde og speedbåde,« siger Mark Thorup.

De tre hoveder var svømmere, der havde dristet sig ud i det travle løb uden farverig påklædning, sikkerhedsbøjer eller følgebåd.

»Man kunne overhovedet ikke se dem. Jeg tror, den eneste grund til, at jeg spottede dem, var, at jeg havde set et par svømmere inde i havnen og tænkte, om der mon også var nogen længere ude,« siger Mark Thorup.

Båden på billedet kunne have kollideret med de tre svømmere. Da sejleren blev opmærksom på svømmerne, skærmede han for dem, så andre både ikke ville sejle ind i dem. Foto: Mark Thorup Båden på billedet kunne have kollideret med de tre svømmere. Da sejleren blev opmærksom på svømmerne, skærmede han for dem, så andre både ikke ville sejle ind i dem. Foto: Mark Thorup

Den 57-årige østjyde fik øje på en hurtig speedbåd, der var på direkte kollisonskurs med de tre svømmere, og indså hurtigt, at chancen for, at sejleren ville få øje på dem, var meget lille.

Derfor begyndte han at pifte og signalere til båden, at der lå tre svømmere ude i vandet.

»Heldigvis ser han mig, tager farten af og lægger sig, så han skærmer for dem, men det var på et hængende hår,« siger Mark Thorup.

Jeg så det for mig, at de ville blive sejlet over - det var så tæt på en kollision Mark Thorup

Pas på

Mark Thorup tog billeder for at dokumentere, hvor svære svømmerne var at se. Billeder som han efter den ubehagelige oplevelse delte i Facebookgruppen 'Tursejlads og Sejlsport' for at advare andre sejlere.

Han mener dog også, at havsvømmere selv har et stort ansvar.

»Der findes redskaber til at være mere synlige. Min opfordring er, at man tager en farverig badehætte, tager en oppustelig bøje med ud eller lignende,« siger Mark Thorup og tilføjer:

»Og så skal man selvfølgelig tænke over, hvor man svømmer. Lad nu være med at gøre det, hvor der sejler så mange både.«