Marianne Bentsen lavede tirsdag et opslag på Facebook, hvor hun advarede hesteejere rundt om i landet mod at lade deres firbenede venner æde det grønne græs, der efter den tørre sommer nu er sprunget ud igen.

Hun havde dog ikke forventet, at opslaget ville blive delt mere end 1,000 gange, som det er tilfældet lige nu.

»Jeg havde egentligt selv tænkt tanken om, at græsset kom i voldsom vækst, efter det var visnet helt væk. Så vi kontaktede vores dyrlæge og fik beskeden, at vi skulle passe på,« fortæller Marianne Bentsen til B.T.

Derefter satte 55-årige Marianne sig til at skrive opslaget, der er blevet delt og kommenteret flittigt. Sagen er nemlig den, at de fleste hesteejere er klar over, at heste har problemer med markante foderskift, men de færreste tænker over det midt i august:

»Mange af os har jo været nødsaget til at fodre dem med vinterfoder såsom hø, og når græsset så pludselig vokser, så skifter foderet, og så kan hestene blive meget syge. Man plejer at skulle tænke på det her i april, maj og juni,« fortæller Marianne, der bor i Smørumnedre på Sjælland.

Konsekvensen kan være fatal, hvis man ikke er opmærksom på foderskiftet:

»Hestene kan få forgiftningssygdommen forfangenhed, og det kan i værste fald ende med, at man må aflive hesten,« fortæller hesteejeren.

Marianne bliver bakket op af hospitalschef på Københavns Universitets dyrehospital Susanne Nautrup Olsen, der fortæller, at vi generelt befinder os lige nu i en periode, hvor hestene er særligt sårbare for sygdomme:

»Foderskifte udgør altid en risiko for dyr og specielt for heste. Der er altid brug for en tilvænningsperiode. Det er der også i foråret, hvor man går fra staldfodring til græs. De har brug for tilvænning. Og så er det jo en specielt periode nu her, hvor man i sidste uge intet græs havde og så til i dag, hvor der er helt grønt. Der er der en større risiko for at udvikle mave-tarm-lidelser eller forfangenhed,« oplyser Susanne Nautrup Olsen.