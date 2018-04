Pædagoger, lærere, politibetjente, sygeplejersker og andre offentligt ansatte kan se frem til ganske pæne lønstigninger de kommende tre år. Det står klart efter et historisk dramatisk forhandlingsforløb med en truende storkonflikt som nervepirrende bagtæppe.

Marianne Glargaard er 54 år og folkeskolelærer på Damagerskolen i Greve. Og hun er ikke tilfreds med den aftale, der er indgået.

Du står som folkelærer til en lønstigning på 2.238 kroner om måneden, når overenskomstaftalen er fuldt indfaset. Når man indregner den forventede inflation, vil du om tre år have knap 1.000 kroner mere til forbrug om måneden, end du har i dag. Hvor tilfreds er du med det resultat?

»Det er ikke for at være tarvelig, men jeg er fuldstændig ligeglad. Det er slet ikke vigtigt. Selvfølgelig er det rart nok at få en lønstigning, og jeg kan sagtens finde på noget at bruge de penge til. Men nej, det er bare for nemt at spise os af med penge. Alle andre er gået hjem med det, de kom efter ved de her overenskomstforhandlinger, men vi står stadig uden en forhandlet arbejdstidsaftale. Den berømte musketér-ed har helt sikkert være med til at presse lønrammen op (på 8,1 procent over tre år, red.). Jeg glæder mig på andre faggruppers vegne, men det er svært at tage del i festen, når man ikke selv har fået det, man gerne ville have.«

Men I har fået lovning på, at en kommission nu skal kulegrave jeres arbejdstid frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021, er det ikke godt nok?

»Jeg er ikke fan. Jeg kan ikke se, hvad en kommission skal kunne finde ud af de næste tre år, som man ikke har kunnet finde ud af fra 2013 (lovindgrebet i lockouten af lærerne, red.) og frem til i dag. Problemet er, at vi er oppe mod kræfter - altså arbejdsgiverne - som ikke ønsker at lave om på loven. Den er fantastisk for arbejdsgiverne, for de kan kalde mig på arbejde og sende mig hjem og afspadsere, når de vil. Men den er bare ikke fed at arbejde under.«

Stemmer du ja eller nej ved urafstemnigen?

“Jeg er vred, og jeg kan mærke, at jeg bliver mere og mere vred, som timerne går. Hvis jeg skulle stemme, som jeg har det lige nu, ville det blive et rungende ‘NEJ’.«