Den amerikanske sangerinde skal for tredje gang optræde i Danmark, men for første gang med sit juleshow.

København. Den amerikanske popdiva Mariah Carey gæster for første gang Danmark med sit juleshow "All I Want For Christmas Is You", hvor hun synger julesange.

Koncerten finder sted 4. december i Royal Arena i København. Det skriver flere medier.

Mariah Carey har to gange tidligere givet koncert i Danmark. Senest i 2016. Hendes sang "All I Want For Christmas Is You" fra 1994 er en klassiker blandt julesange.

/ritzau/