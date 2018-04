MANDAG:

08:30-09:00: Registrerer meldinger om elevfravær, sygdom, læser mails fra ledelse, kollegaer og forældre. Det kan være alt muligt. Der er som regel for mange mails og opgaver til, at Maria kan nå at svare dem, så hun gemmer de fleste til senere.

09:00-09:30: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, retter opgaver, planlægge individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm.

09:30-09:50: Gårdvagt

09:50-10:35: Dansk med 7.a, som Maria er klasselærer for

10:35-11:20: Forberedelse til undervisning.

11:20-12:00: Frokostpause - Maria bruger gennemsnitligt et kvarter af frokostpausen på arbejdsopgaver, når hun har spist.

12:00-13:30: Dansk med 7.a igen. Ingen pause, men ofte sender hun eleverne ud i fem minutter midt i lektionen.

13:30-15:00: Valgfag for 23 elever på 7., 8., og 9. klassetrin. Maria underviser eleverne i filosofi og psykologi.

15:00-16:00: Opsamlende opgaver, mødeforberedelser, svarer mails til forældre, ledelse og kollegaer. Ofte opringninger til forældre til børn, som har særligt behov for trivselsvejledning. Nogle mandage slutter 15:30, men ellers 16:00, hvis der er møde med ledelse eller kollegaer.

16:00: FRI

TIRSDAG:

07:30-08:00: Registrerer meldinger om elevfravær, sygdom, læser mails fra ledelse, kollegaer og forældre. Det kan være alt muligt. Der er som regel for mange mails og opgaver til at Maria kan nå at svare dem, så hun gemmer de fleste senere.

08:00-08:45: Engelsk med 8.B.

08:45-09:30: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, rette opgaver, planlægge individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm. Der er ikke tid til pause

09:30-09:50: Gårdvagt

09:50-11:20: Fast tirsdagsmøde med kollegaer i lærerteamet for 7. klasserne. Der diskuteres individuelle elever, undervisning og kommende begivenheder. I øjeblikket den nært forestående lejrskole.

11:20-12:00: Frokostpause. Typisk med 15 minutters arbejde.

12:00-12:45: Engelsk med 9.X.

12:45-13:30: Forbereder undervisning, men svarer også presserende mails fra ledelse, kollegaer, forældre mm.

13:30-14:15: Kristendomskundskab i 8.B

14:15-15:15: Lektiecafe med 7.A. Dette omfatter også mulighed for samtaler med de elever, som har det skidt i skolen.

15:15-15:30: Løser hængepartier, rydder op og lukker ned.

15:30: FRI

ONSDAG:

07:30-08:00: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, retter opgaver, planlægger individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm. Der er ikke tid til pause.

08:00-09:30: Engelsk i 8.B. Ingen pause, men ofte sender hun eleverne ud i fem minutter midt i lektionen.

09:30-09:50: Pause. Ingen pligtopgaver. Taler ofte socialt med kollegaer

09:50-11:20: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, rette opgaver, planlægge individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm. Der er ikke tid til pause

11:20-12:00: Gårdvagt + et kvarters frokost.

12:00-13:30: Engelsk med 7.A. Ingen pause, men eleverne trækker ofte luft i fem minutter.

13:30-14:15: Dansk med 7.A

14:15-14:30: Forbereder såkaldte maraton-møder, som starter 14:30

14:30-16:30: Møder. Det kan være med kollegaer, ledelse, forældre, skolepsykolog, socialrådgivere mm.

16:30: FRI

TORSDAG:

07:30-08:00: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, rette opgaver, planlægge individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm. Der er ikke tid til pause.

08:00: Engelsk med 9.A.

09:30-09:50: Pause. ingen opgaver.

09:50-11:20: Dansk med 7.A

11:20-12:00: Frokostpause. Som regel bruges et kvarter på arbejde.

12:00-14:15: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, rette opgaver, planlægge individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm. Desuden planlægning af møder, samt skemalægning af egne opgaver. Maria skemalægger også andre kollegaers tid, da det er en af hendes ansvarsområder. Der er som regel tid til en kop kaffe.

14:15-15:00: Engelsk 7.A.

15:00-15:30: Mere forberedelse af undervisning.

15:30: FRI

FREDAG

07:30-08:00: Forberedelsestid til undervisning. Maria kopierer papirer, rette opgaver, planlægge individuelle forløb til hver enkelt i elev i læringsportalen Meebook, planlægger timerne mm. Der er ikke tid til pause.

08:00-09:30: Kristendomskundskab med Hold 1 af 9.X - heraf en time såkaldt understøttende undervisning, som kan dække over diverse aktiviteter.

09:30-09:50: Pause. ingen opgaver.

09:50-11:20: Kristendomskundskab med Hold 2 af 9.X - heraf igen en time understøttende undervisning.

11:20-12:00: Frokostpause. Som regel bruges et kvarter på arbejde.

12:00-13:30: Dansk med 7.A

13:30-14:15: Understøttende undervisning med 7.A. Det kan være indenfor flere fag. Ofte er der trivselssamtaler med elever.

14:15-14:30 Lukker ned og laver de ugeplaner, som ikke er nået.

14:30: FRI