Det er vigtigt at kigge på samværsordningerne og inddrage børnene i beslutningerne, mener Børns Vilkår.

København. Hvert fjerde skilsmissebarn ville ændre på sin nuværende samværsordning, hvis det var muligt.

Det er en af konklusionerne i et endnu ikke offentliggjort analysenotat, som Børns Vilkår står bag i samarbejde med DR's nyhedstilbud til børn, Ultra Nyt, og Egmont Fonden.

Resultatet overrasker ikke seniorkonsulent hos Børns Vilkår Bente Boserup.

- Børnene rammer ind i noget centralt, nemlig at de ikke trives i skilsmisserne, fordi det er de voksnes behov, der er det centrale, siger hun til DR Ultra Nyt.

Undersøgelsen er lavet blandt 460 skilsmissebørn, som har besøgt Børnetelefonen.dk fra slutningen af juni til begyndelsen af august 2018.

Undersøgelsen er derfor ikke repræsentativ for skilsmissebørn generelt, men giver et indblik i, hvad børn på Børnetelefonen.dk tænker.

I undersøgelsen svarer kun lidt under halvdelen, at de er tilfreds med den måde, de bor på i dag.

- Det giver jo et vigtigt signal om, at der er forældre, som sikkert i bedste mening går rundt og tror, de har lavet en god ordning for deres børn.

- Men derfor er det altså vigtigt at tage ordningen op til revision - måske en gang om året: Duer det stadig for vores børn? Børn ændrer sig, familier ændrer sig, og det gør behovene også, lyder det fra Bente Boserup.

Selv om mange af de adspurgte børn formentlig er i kontakt med Børnetelefonen, fordi de har det svært eller ønsker hjælp til at ændre på noget, bør den store utilfredshed tjene som en reminder for alle.

- Det er utroligt vigtigt at få kigget på det og inddrage børnene i beslutningerne. Det betyder ikke, at det er børnene, der skal have ansvaret.

- Men det er altså ikke børnene, der skal tage hensyn til de voksne. Det er de voksne, der skal tage hensyn til børnene, fastslår Bente Boserup.

DR Ultra Nyt sætter i samarbejde med Børns Vilkår og Egmont Fonden fokus på skilsmisse i hele uge 35.

/ritzau/