Da Nick Horup i 1991 mødte den nu afdøde Morten Jensen, startede et årelangt samarbejde og senere venskab, der i dag har efterladt TV-journalisten dybt berørt efter nyheden om, at Morten Jensen tirsdag aften afgik ved døden.

Det fortæller han til TV 2.

Nick Horup mødte i 1991 Morten Jensen og hans bedste ven Peter Palland, da han som sportsjournalist var ved at lave et tv-indslag.

Ikke lang tid efter stiftede Danmark for første gang bekendtskab med makkerparret Morten Jensen og Peter Palland i programmet 'Er jeg da helt gak, mor?'. Nick Horup kunne dog ikke stå for de to friske fyre med Downs syndrom, så han fik idéen til at lave en decideret dokumentarserie med de to bedste venner. 'Morten og Peter' var født.

Siden har fulgt en lang række tv-programmer med Morten og Peter, der har kastet en stor portion folkekære og fine citater af sig, og siden dokumentarserien i 2006 blev afsluttet, har Nick Horup holdt kontakten med de to venner. Så sent som for halvanden måned siden var Nick Horup også ude at spise sammen med Morten Jensen, fortæller han til TV 2.

»Det er en ven, jeg har mistet i dag. Vores forhold gik fra at være et journalistprojekt til et venskab. De er begge i den grad blevet en del af mit liv. Det rører mig meget, når jeg ser de titusinder af kommentarer til artiklerne om hans død. Folk har en oprigtig kærlighed til ham,« fortæller Nick Horup til TV 2.

Nick Horup tilføjer også, at han ikke er overrasket over, at Morten Jensen gik lige i danskernes hjerter. Han gik nemlig også lige i hjertet på journalisten med sit »specielle smil«.

Morten Jensen havde været syg i en længere periode, da han pludselig fik en forværring og blev indlagt. Tirsdag aften afgik han ved døden på hospitalet.

