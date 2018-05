En ung aktivist løb ind på scenen under lørdagens Eurovsion og afbrød Storbritanniens SuRies optræden.

Iklædt en rød og sort bandana og en t-shirt med et slogan, der promoverede hans elektronisk Kindle-bog, fik han fat i den forskrækkede engelske sangers mikrofon og råbte ifølge engelske Mirror ord som 'nazi' og 'frihed'.

Manden hedder ifølge mediet 'Dr. ACactivism', og i de 15 sekunder optrinnet varede, råbte han angiveligt:

'For all nazisterne i de engelske medier, vi kræver frihed.'

Ifølge mediet er han kendt for at invadere scener under store shows. Tidligere har Dr. ACactivism stormet scenen på de engelske programmer, National Television Awards, og finalen i Voice UK.