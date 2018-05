Et par fra Vordingborg fik sig en glædelig overraskelse, da de i lørdags fandt ud af, at de havde vundet i Lotto. Og glæden blev endnu større, da de fik nærlæst den besked, de modtog fra Danske Spil.

Det viste sig nemlig, at parret i første omgang havde taget gruelig fejl af størrelsen på gevinsten, da de fik den vidunderlige nyhed, som tikkede ind på mandens mobil.



»Så var der kommet en SMS fra Danske Spil, hvor der står, at jeg har vundet på lodtrækning. Jeg viser den til min kone, der udbryder: Jamen det er da dejligt, at vi har vundet 10.000 kr. Det viste sig jo så, at der skulle en del nuller bagpå, da det var en million i stedet for,« siger lottovinderen fra Vordingborg, som ønsker at være anonym, til Danske Spil.

Parret havde dog lidt svært ved at stole fuldstændig på den glædelige SMS og var nervøse for, at der var tale om en falsk besked, som var i omløb.



Det blev derfor en lang nat for parret, der søndag ringede ind til Danske Spil og fik bekræftet, at de var de heldige vindere af 1.000.000 kroner - endda uden at have nogle tal rigtige på vinderrækken. De vandt nemlig gevinsten på spilletjenestens millionærgaranti.

Hemmelig gevinst

Men selvom glæden er stor, bliver den dog ikke delt med mange andre end parrets børn.

»Vi bor i et lille samfund, hvor alle har travlt med alle. Man ved aldrig, hvordan folk reagerer i forhold til at blive misundelige og sådan noget. Den risiko vil vi ikke tage. Så vi holder kortene tæt indtil kroppen,« siger manden, som også fortæller, hvad pengene skal gå til.

Udover at fejre gevinsten på en god restaurant skal den også bruges på en længere eksotisk ferie til efteråret, en renovering af badeværelset og en shoppetur til konen. Er der derefter nogle mønter tilovers, skal de investeres.