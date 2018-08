En ung mand fra Løgumkloster er ved retten i Tønder blevet dømt for have forsøgt samleje med en kun 13-årig pige.

Juleaftensdag sidste år valgte den 22-årige mand fra Løgumkloster at køre mod Horsens for at mødes med den 13-årige pige med henblik på at have samleje.

Pigen havde han mødt over det sociale medie Snapchat kort forinden.

Men da manden mødte op på det aftalte sted, blev han mødt af en helt anden person, end den unge pige. Her stod pigens 45-årige far klar med et jernrør sammen med en ven.

»De ville have min telefon og mine bilnøgler,« sagde manden ifølge Jydske Vestkysten i retten og tilføjede, at de to spærrede hans flugt fra stedet ved at åbne dørene i de to biler.

Der er også blevet fundet 17 nøgenbilleder, der bliver karakteriseret som børnepornografi, af den 13-årige pige på den unge mands telefon.

Det kostede torsdag den 22-årige en dom på tre måneders betinget fængsel med vilkår om, at han udfører 80 timers samfundstjeneste og fortsætter sine samtaler med en sexolog.

Pigens far er også blevet idømt 20 dages betinget fængsel for at have truet den 22-årige med et jernrør.

Politiet er ikke ubekendt med manden, da han tidligere er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. I 2015 sendte han en nøgenvideo af sig selv til en blot 10-årig pige. Dengang indvilligede manden frivilligt i at gå i samtaleterapi hos en sexolog.