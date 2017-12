Den 22. december bestilte en 38-årig mand fra Glyngøre en prostitueret, men i stedet for blot én pige kom der to.

Det er dog ikke altid, at dobbelt så mange, er dobbelt så godt. Prisen for de to piger var nemlig højere end for blot én prostituerets arbejdskraft.

Så da manden ville betale 1.900 kroner, var det ikke nok for to pigers arbejde, og derfor fik han ikke den aftalte ydelse, skriver Skive Folkeblad.

Det fik de to piger til at forlade stedet i bilen med chaufføren, som havde kørt dem ud til kunden. Men det ville manden ikke finde sig i. Derfor kørte han i sin egen bil efter chaufføren. Biljagten fik chaufføren til at holde ind, hvorefter de to piger kom over i den 38-årige mands bil.

Sagen udviklede sig yderligere, da han på vej hjem til Glyngøre kørte galt i bilen med de to piger. Pigerne forlod bilen og blev igen hentet af deres chauffør. Igen uden at den 38-årige mand fik den ønskede ydelse.

Politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive beskriver over forSkive Folkeblad det hele som 'en værre omgang tabernakel'.

Det viste sig yderligere, at manden ved en fejl overførte 2000 kroner til et forkert telefonnummer via Mobilepay, som tilhørte en mand i Skagen. Pengene er dog blevet sendt tilbage, så den del af sagen er afsluttet, oplyser politiet i Skive.

De to piger, der er blevet meldt til politiet, er begge udlændinge.